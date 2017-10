Fudbal odneo posetu iz Arene?

"Situaucija u društvu je takva da ljudi nemaju da odvoje i za fudbal i za košarku. Nadam se da ćemo sa rezultatima u nastavku sezone da podignemo adrenalin navijačima", kaže direktor KK Crvena zvezda Davor Ristović

Košarkaši Crvene zvezde savladali su Makabi u 4. kolu Evrolige 87:84, ali umesto da se danas priča o drugom trijumfu izabranika Dušana Alimpijevića u elitnom takmičenju ili sjajnim partijama Tejlora Rocestija i Džejmsa Feldina tema broj 1 je slaba poseta u Areni.

Prema zvaničnim podacima utakmicu je gledalo "samo" 8.230 gledalaca, što je druga najslabija poseta na utakmicama crveno-belih u najvećoj dvorani na Balkanu, odnosno nakon meca protiv Kahe Laboral iz decembra 2013. godine kada je na tribinama bilo 7.000 ljudi.

Šta je razlog? Novi tim koji još nije "ušao pod kožu" navijacima ili možda neplanirani porazi protiv Budućnosti ili Cedevite? Neatraktivan rival? Nema šanse, Makabi je ipak jedan od najslavnijih i najtrofejnijih klubova u istoriji košarke...

Dakle, nesto drugo je u pitanju! A to drugo ili bolje rečeno prvo je prema mnogim mišljenjima ono što je najveća briga svakodnevnice u Srbiji - novac.

Ukratko, navijači Crvene zvezde ili uopšte ljubitelji kvalitetnog sporta imali su veoma sadržajan oktobar, počevši od odlučujuće utakmice fudbalske reprezentacije Srbije za plasman na Mundijal protiv Gruzije, potom gostovanja fudbalera Arsenala u Ligi Evrope i košarkaša Barselone u Evroligi, pa prosta racunica kaže da novca za Makabi nije preostalo.

"Imamo veliku zahvalnost prema našim navijačima, podršku koju dobijamo je pravi "vetar u leđa" svih ovih godina. Sigurno je da je moglo da bude više navijača u Areni protiv Makabija, mi u klubu smo se potrudili da sa adekvatnim cenama izađemo u susret. Ipak, situaucija u društvu je takva da ljudi nemaju da odvoje i za fudbal i za košarku. Nadam se da ćemo sa rezultatima u nastavku sezone da podignemo adrenalin navijačima", rekao je Tanjugu direktor KK Crvena zvezda Davor Ristović.

On je podsetio da je i prošle godine na startu bilo nešto manje interesovanje navijača i da pobede privlače gledaoce na tribine.

"Uvek imamo okviran broj navijača, najmanje 8.000. Da bismo došli do magične brojke od 18.000 moramo da imamo dobru seriju rezultata, kao što smo to radili prethodnih godina i opet o tome pričala Evropa. Vrlo smo zadovoljni svi u klubu što čekamo Bamberg sa skorom 2-2 i što smo još jednom pokazali da novac ne igra u ovom takmičenju jer smo pobedili bogat klub. Nije normalno da pobeđumo Barselonu, Makabi, ali i prošle sezone Fenerbahče, Real, CSKA, stalno prelazimo granice mogućnosti i stalno pomeramo "crvenu liniju", istakao je Ristović i poručio da će Zvezda imati motiv više da i peti put u Tel Avivu pobedi Makabi i nastavi uspešan niz protiv velikog rivala.

Računica je jednostavna, onaj ko je uživo posmatrao pomenute tri utakmice (Gruzija, Arsenal, Barselona) morao je da izdvoji najmanje 4.300 dinara, ne racunajući piće i hranu. Za neka malo bolja mesta, zapad ili istok na stadionu Rajko Mitić ili bolje mesto u dvorani Aleksandar Nikolić troškovi su isli i do 7.000 - 8.000 dinara.

Naravno, ovo je računica za nekog ko živi u Beogradu, a ukoliko se dolazi van glavnog grada troškovi "prebacuju" 100 evra i više, tako da su mnogi umesto ulaznica za Makabi koje koštale su 500 dinara za "nivo 400" i 1.100 dinara za "nivo 200" izabrali TV prenos. Kako se to popularno kod nas kaže "visok je datum".

Zanimljivo, slicne problem imaju i u drugim evropskim metropolama, pa je sinoć Zvezda, uprkos svemu, imala veću posetu nego evroligaški mečevi Olimpijakos - Himki u Atini i Armani - Barselona u Milanu, koji su igrali u takođe velikim halama "Mira i prijateljstva", odnosno "Mediolanum foruma".

Videćemo, kakva će situacija biti u novembru, fudbaleri gostuju BATE Borisovu, a košarkaši imaju duele protiv Bamberga (2. novembra), CSKA iz Moskve (15. novembra), Baskonije (23. novembra), kao i derbi u ABA ligi sa Partizanom (6. novembra).

