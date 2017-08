Fulam - evo ga prvenac! I to protiv Ipsviča! Kardif je za pet, Norič u dubiozi, Sanderlend pregažen!

Ludnica u Čempionšipu

Posle tri remija i poraza, konačno - pobeda! Fulam Slaviše Jokanovića konačno je pokazao pravo lice i skinuo osmeh sa lica fudbalera Ipsviča posle gotovo savršenog početka sezone i četiri uzastopne pobede. Prvenac Fulama, prvenac i novog centarfora Ruija Fontea, u svom drugom startu za londonski klub - 2:0.

Teško da su igrači Fulama mogli da traže bolji meč za prekid crne serije. Ipsvič je posle godina dominacije nad Fulamom u poslednje dve sezone bez trijumfa, a Slaviša Jokanović izgleda da je uspeo da udari pravu žicu svojim pulenima i konačno ih uvede u pravi ritam.

Fulam je probio barijeru ispred protivničkog gola deset minuta pre kraja prvog dela igre preko Neskensa Kerbana, da bi Rui Fonte početkom drugog poluvremena duplirao vođstvo i ućutkao Portman Roud.

Posle ovog, petog kola Čempionšipa Kardif će ostati jedini klub sa maksimalnim učinkom! Baš kao i u nedavnom susretu sa Vulverhemptonom, Kardif je i protiv Kvins Park Rendžersa slavio rezultatom 2:1 i tako održao ritam najbolje odbrane i najubojitijeg napada drugorazrednog društva.

Doduše, KPR je prvi došao u vođstvo i to preko Meta Smita u 15. minutu, ali je do odlaska na veliki odmor Kardif uspeo da izjednači, a onda i preokrene rezultat. Samo nekoliko trenutaka posle primljenog gola, Džunior Hojlet je zatresao mrežu, da bi Sol Bamba u poslednjim sekundama našao put do mete i slomio duh rivala.

Norič je u potpunoj dubiozi! Kanarinci ove sezone dopuštaju takmacima golove kao od šale, a to su fudbaleri Milvola znali da kazne. Brutalno - 4:0! U periodu od 15. do 42. minuta tri gola, do kraja utakmice - još jedan. Za potvrdu velike pobede.

Redom su se u listu strelaca upisivali Gregori, Savilj i Valas, da bi Šon Hačinson sredinom drugog poluvremena stavio tačku na ubedljiv trijumf.

Poput Noriča i fudbaleri Sanderlenda su doživeli katastrofu i to na gostovanju Barnsliju - 3:0.

Crnu sudbinu Crnih mačaka najavio je Barnslijev blickrig tandema Ugbo - Barns, da bi u 67. minutu Monkur postavio konačni rezultat.

ENGLESKA 2 - 5. KOLO

Petak

Bristol Siti - Aston Vila 1:1 (0:0)

/Paterson 60 - Onoma 64/

Hal - Bolton 4:0 (3:0)

/Diomande 13, Bouen 19, 88, Grosicki 29/

Subota

Barnsli - Sanderlend 3:0 (2:0)

/Ugbo 31, Barns 35, Monkur 67/

Barton - Šefild Venzdej 1:1 (0:1)

/Mejson 65 - Huper 36/

Birmingem - Reding 0:2 (0:0)

/Bodvarson 60, Evans 85/

Brentford - Vulverhempton 0:0

Ipsvič - Fulam 0:2 (0:1)

/Kebano 35, Fonte 52/

Kardif - KPR 2:1 (2:1)

/Hojlet 22, Bamba 45+1/

Midlzbro - Preston 0:0

Milvol - Norič 4:0 (3:0)

/Gregori 15, Savilj 17, Valas 42, Hačinson 73/

Šefild Junajted - Derbi 3:1 (2:0)

/Šarp 4, Rasel 39 ag, Šarp 90+8 - Brajson 90+2/

18.30: (2,65) Notingem (3,25) Lids (2,70)

