Fulam sa desetoricom do velike pobede! Šefild u finišu sačuvao šesto mesto

Ekipa Slaviše Jokanovića slavila na izuzetno teškom gostovanju, ali nije uspela da se domogne pozicije koja vodi u plej-of na kraju sezone

Fulam nastavlja veliku borbu za šesto mesato engleskog Čempionšipa, koje garantuje plasman u plej-of za promociju u Premijer ligu. Iako je čitavo drugo poluvreme igrao bez nepromišljenog Krisa Martina, tim sprskog stratega Slaviše Jokanovića uspeo je da osvoji sva tri boda na teškom gostovanju u Noriču i takoi nastavio „mrtvu trku“ sa Šefildom za mesto „pod suncem“ - 1:3 (0:1).

Fulam je poveo na vreme golom Stefana Johansena u petom minutu, a ključni trenutak se dogodio na startu drugog poluvremena, kada je vođstvo gostiju duplirao Tom Karni sa bele tačke. Norič je u samoj završnici meča uspeo da smanji rezultat preko Kameruna Džeroma, ali ne i da dođe do boda, kojim bi ozbiljno pokvario planove Jokanovićevog tima. Domaćin je u zavrsnici krenuo na sve ili ništa, ali je onda usledila kazna i overa Fulamove pobede zahvaljujući snalažljivom Flojdu Ajiteu.

Izgledalo je da će se ekipa sa Krejven Kontidža sa osvojena tri boda doći do šestog mesta, ali se to promenilo u 84. minutu utakmice između Šefilda i Kardifa. Domaći tim je tada golom argentinskog napadača Fernanda Forestijerija stigao do tri ogromna boda, sa kojima je ostao na dva koraka udaljenosti od Fulama – četiri kola pre kraja prvenstva.

Hadersfild je golom 96. minutu protiv Prestona sa bele tačke sačuvao šanse za direktan plasman u Premijer ligu, pa večerašnji derbi između Njukasla i Lidsa dočekuje sa sedam bodova zaostatka za drugoplasiranim Svrakama.

Do važnih bodova stigao je Blekburn i to na gostovanju protiv jednog od glavnih konkurenata za opstanak Notingem Foresta (0:1). Čovek odluke bio je Tomas Hoban u 78. minutu. Reprezentativni čuvar mreže reprezentacije Srbije Vladimir Stojković nije bio u protokolu za ovaj meč.

ČEMPIONŠIP – 42. KOLO:

Četvrtak:

Vigan – Barnsli 3:2 (0:1)

/Pauel 71, 72, 82pen – Armstrong 42, Kent 59/

Petak:

Brentford - Derbi 4:0 (1:0)

/Vibe 32, 82, Žota 70, 90+1/

Bristol Siti - KPR 2:1 (2:0)

/Pek 14, Paterson 40 - Sila 90+5/

Hadersfild - Preston 3:2 (1:1)

/Kačunda 43, Pejn 70, Muj 96pen - Mekgidi 23, Hjudžil 79/

Norič - Fulam 1:3 (0:1)

/Džerom 76 - Johansen 6, Karni 48pen, Ajite 90/

Notingem - Blekburn 0:1 (0:0)

/Hoban 78/

Roteram - Birmingem 1:1 (0:0)

/Vord 85 - Frej 73/

Šefild Venzdej - Kardif 1:0 (0:0)

/Forestijeri 84/

18.00 Vulverhempton – Brajton

20.45 Barton – Ipsvič

20.45 Njukasl – Lids

