Gaćinović - Jović, dosta je i minut! (VIDEO)

Proradila srpska veza u Frankfurtu

Gol liniju lopta je prošla posle tačno minut igre. Toliko je Ajntrahtu trebalo da prvi put matira odbranu Šalkea u 17. kolu Bundeslige. U ulozi džetala našli su se Mijat Gaćinović i Luka Jović. Ovaj prvi je, za razliku od prošle nedelje kada je pogodio za Ajntrahtov preokret u Hamburgu, sada bio asistent, dok se Jović upisao u listu strelaca.

Drugi put ove sezone u Bundesligi. Prvenac je upisao jošu septembru protiv Augzburga. Ali imajte na umu da je 19-godišnji napadač do ove utakmice odigrao samo 166 minuta. Do ovog gola dakle 167. Nije to uopšte loš prosek, a vreme radi za Jovića. Navikli smo u Srbiji da na terenu gledamo i 16-godišnje fudbalere, ali u najjačim ligama Evrope to je prava retkost. Samo napred momci!

(FOTO: Action Images)