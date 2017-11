Gatuzo o Pirlu i saigračima: Ne mešajte nutelu sa gov...a!

“U svlačionici je bio veliki k….n sin, uz svo poštovanje prema njegovoj majci. Mesecima me je zadirkivao. Udario sam ga više puta nego što je Bad Spenser to uradio Terensu Hilu”, naveo je sadašnji trener Milanovog mladog tima

Andrea Pirlo nedavno je definitivno rešio da završi bogatu igračku karijeru, što je naravno otvorilo i niz priča bivših saigrača o fudbalskom Mocartu. A jedan od onih koji Pirla zna u dušu je Đenaro Gatuzo.

Upitan da li je, pored ostalih i on pomogao Pirlu da postane bolji fudbaler, Gatuzo je vrlo “plastično” objasnio.

“To su gluposti. Ne mešajte nutelu sa gov...a. Kada sam ga prvi put video kako igra, razmišljao sam da promenim profesiju. Ja to znam najbolje, jer igramo zajedno od pionirskih selekcija Italije. Nije samo stvar u kvalitetu, nego u činjenici da je on kao životinja koja može da pokrije prostor od 1.000 metara. Bio je sjajan atleta, zato je i igrao do 38. Mnogo je trčao”, rekao je Gatuzo za italijanski Radio 24.

Njihovo poznanstvo traje više od dve decenije.

“Kada računam klubove i reprezentacije, zajedno smo igrali 20 godina. Kada je bilo teško, uvek smo njemu prepuštali sve, osećali bi se sigurno pored Pirla. Znao sam šta je moj zadatak, a on je radio sve ostalo. Tokom karijere je on više pomogao meni nego ja njemu.”

Prema njegovim rečima, Pirlo je bio “opasan” igrač i van terena.

“U svlačionici je bio veliki k….n sin, uz svo poštovanje prema njegovoj majci. Mesecima me je zadirkivao. Udario sam ga više puta nego što je Bad Spenser to uradio Terensu Hilu.”

Pirlo je napustio Milan u leto 2011. godine i prešao u Juventus.

“Imao je neverovatnu sreću da ode u Juve koji u tom trenutku nije igrao u Evropi i da tamo radi sa Konteom. A znate kakav je Konte? Prve nedelje priprema je pravi zlikovac, ali posle toga stvarno počnete da se osećate bolje. Pirlu je baš to bilo potrebno. Vratila mu se želja”, zaključio je Gatuzo.

(FOTO: Action Images)