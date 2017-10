Gazda sa dva ferarija, finalista Lige šampiona i finalista Lige Evrope... I sve to u engleskoj sedmoj ligi

Lako je doći u Siti, Junajted, Čelsi, pa praviti šampionske timove. Hajde vi, majstori, krenite iz sedme lige pa napravite nešto.

To je poruka Glena Templina za sve arapske, ruske, američke... milionere koji poslednjih godina haraju Premijer ligom. A Glen je čovek koji je zaradio mnogo para (pretežno na poslovima s čelikom) i onda je rešio da ispuni san svakog igrača Football Manager-a: kupio je klub u sedmoj ligi i rešio da s njim krene uzbrdo, pa dokle stigne.

Klub se zove Bilerikaj Taun, iz mesta je sa manje od 30.000 stanovnika u Eseksu, nikada nije imao rezultate vredne pomena, ali izgleda da u skorijoj budućnosti hoće.

Jer Templin je, čim je stigao u decembru 2016, rešio da uzdrma britansku javnost, pa je u samo nekoliko meseci u sedmu ligu doveo Džermejna Penanta, Pola Končeskog i Džejmija O'Haru. Penant (34) nekadašnja je najveća nada engleskog fudbala, čovek koji je igrao finale Lige šampiona 2007. s Liverpulom, Končeski (36) takođe je kratko bio u Liverpulu, ali je prepoznatljiv po sjanim igrama u Čarltonu, Vest Hemu, Lesteru i Fulamu, s kojim je igrao finale Lige Evrope 2010, dok je O'Hara (31) bio nada Totenhema, ali je posle silnih pozajmica najbolje partio pružio u Vulverhemptonu i Blekpulu. Uglavnom, u pitanju su tri premijerligaška igrača, svi su bili mladi reprezentativci Engleski, a Končeski je dogurao i do A tima Gordog Albiona. I svi su oni došli u sedmu ligu.

Kec na Bilerikaj večeras je 1,75

I dok su Penant i O'Hara poznati po kafanskim tučama, vožnji u pijanom stanju, zabavljanju s raznim misicama (sve to ih je sprečilo da postanu vrhunski asovi), a O'Hara je početkom 2017. učestvovao i u Velikom bratu - nije nam jasno šta će Končeski u takvom društvu. Iskusni levi bek objašnjava:

„Pomisao na penziju me užasava. Moram da igram. Sviđa mi se ova priča i zato sam ovde.“

OK, Pole, samo se pazi lošeg društva.

A čovek koji ih je sve okupio, 45-godišnji Glen Templin, pre četiri dana pohvalio se novom investicijom u klub. Posle poznatih igrača i renoviranja stadiona kupio je za svoj Bilerikaj - dva ferarija. I to ne bilo kakva, nego model F12 TDF. I obojio ih je, naravno, u boje kluba - jedan u boje domaćih, druge u boje gostujućih dresova.

„Do ovih automobila veoma je teško doći. Mislim da ih je izrađeno samo 399. Piše da koštaju 400.000 funti, ali u praksi je to drugačije. Ja sam ih platio po milion funti, i bio sam na listi čekanja 18 meseci“, kaže Templin.

Great atmosphere at @agpsteel @BTFC last night. Even got to donate to @BOSPEssex for a chance to sit in @glenntamplin #DreamMachine pic.twitter.com/GJs8hiRjMw