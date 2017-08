Gde baš danas da prekinete tradiciju?

Ništa od GG3+

Zamalo! U stvari, zavisi iz koje perspektive gledate. Rekosmo vam danas, Beri i Aberistvit navikli su nas na goleade - na poslednjih osam mečeva pre ovog susreta odigrali su GG3+ - ali večeras "samo" GG - 1:1. Plus, Beri nije opravdao ulogu favorita...

A sve je krenulo kako treba. Činilo se da će doći kec, a i da ćemo videti mnogo golova. Rajan Njuman je u 29. doveo domaćina u vođstvo. Ipak, mreže se od ovog momenta nisu tresle sve do 82. minuta kada je Džoni Spitl doneo izjednačenje svom timu. I - to je bilo to. Šteta...

GG je vredeo 1,53, X je nosio kvotu 3,45, kec 2,00, a GG3+ 1,80.

VELS 1 - 1. KOLO

Petak

Bala - Njutaun 3:0 (2:0)

Bangor - Nju Sejnts 5:2 (2:2)

Prestatin - Konahs 0:4 (0:2)

Subota

Cefn Druids - Kardif MU 0:3 (0:2)

Landudno - Karmarten 3:0 (0:0)

Nedelja

Beri Taun - Aberistvit 1:1 (0:0)

