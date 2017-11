Gde je Ivan Šaponjić?

Mladi napadač Varegema prvi put posle mnogo godina slobodan tokom reprezentativne pauze

Bio je jedan od najboljih igrača i strelac gola za plasman finale Svetskog prvenstva na Novom Zelandu, potom i najbolji strelac Srbije u kvalifikacijama za omladinsko prvenstvo Evrope (šest utakmica - šest golova). Usledio je prirodan „transfer“ u mladu reprezentaciju, letos i dva gola u pobedi protiv Grčke od 3:1, čime je potvrdio status najboljeg strelca ove generacije, a onda i hladan tuš: Ivan Šaponjić nije se našao na spisku selektora Gorana Đorovića za kvalifikacione mečeve za EP protiv Austrije i Jermenije, 10. i 14. novembra. Na veliko iznenađenje mnogih.

To je prvi put posle mnogo godina da će napadač rođen 1997. godine biti, uslovno rečeno, slobodan tokom reprezentativne pauze, odnosno da će ostati u klubu.

„I ja sam bio zatečen kad sam video da me nema na spisku. Čudan osećaj, s obzirom na to da sam godinama član svih reprezentativnih selekcija, ovo je moja generacija, s Lukom Jovićem, Andrijom Živkovićem, Markom Grujićem, Srđanom Babićem... već godinama igram za Srbiju, imali smo i mnogo uspeha...“, kaže Ivan Šaponjić za MOZZART Sport.

Nekadašnji napadač Partizana, koji trenutno igra u Varegemu na pozajmici iz Benfike, ne krije da mu je selektorova odluka teško pala:

„Moguće je da selektor želi da proba neke druge igrače. Ova generacija ima kvalitet da ide do samog kraja, da napadne titulu prvaka Evrope, pa je svaka pomoć potrebna. Voleo bih da je to u pitanju, a ne nešto drugo.“

Loše vesti iz Beograda, tvrdi Šaponjić, na njega neće imati negativan uticaj:

„Ovo će mi biti motiv da zapnem još jače, kako bih se vratio u mladu reprezentaciju. I kad mi nije išlo u klubu u kojem sam bio, ja sam u nacionalnom timu davao golove. Stvarno volim da igram za Srbiju, to mi pričinjava najveće zadovoljstvo, što se uvek prenosilo i na teren. Siguran sam da ću se izboriti da već za sledeću akciju budem pozvan.“

Zlatni Orlić imao je sjajan početak sezone u Varegemu. Njegov novi tim bio je najprijatnije iznenađenje u prvih nekoliko kola u Belgiji, a on je često pogađao mrežu. Ukupno, na šest mečeva na kojima je bio starter postigao je četiri gola. Bio je i ključni čovek u pobedi Varegema na gostovanju Gentu, kada je postigao jedini gol. Usledio je nešto lošiji period.

„Stvarno smo mnogo dobro počeli sezonu, ali je izgleda morao da usledi pad u formi. Dobro je što nas je to snašlo tokom jeseni, a ne na proleće, kada ćemo se boriti za ulazak u plej-of i mesto u Evropi. Biće ovo veoma zanimljiva sezona, Briž se jeste izdvojio na čelu, ali mi smo trenutno jedno mesto ispod onog koje vodi u plej-of, a iza nas su, recimo, i Genk, i Gent, i Standard. Ne moram da vam objašnjavam kakva će to biti borba u narednim mesecima“, zaključio je Ivan Šaponjić.

