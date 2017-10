Gde je nestao razarač Luis Suarez?

Ove sezone ni nalik na igrača koji već punu deceniju teroriše protivničke odbrane

Nejmar je otišao za parama u Pariz i probudio inat u Lionelu Mesiju, koji prema statističkim podacima, iako nema podršku saigrača kao nekad, ove sezone igra kao nikada ranije. Barem kad su golgeterske aktivnosti u pitanju. Na 13 uvodnih utakmica za Barselonu postigao je čak 15 golova. Blaugrana je prva u Primeri, maksimalna je i u dosadašnjem toku Lige šampiona, ali ne uliva strah kao pre nekoliko sezona. Više je razloga, sve slabiji Serhio Buskets, pa i Đerar Pike, ali čini se da ništa ne kvari zamisli Ernesta Valverde kao kamenčić koji je upao u kopačku Luisa Suareza.

Osvajač Zlatne kopačke za sezonu 2015/2016 u kojoj je postigao 40 golova na 10 utakmica u ovoj sezoni samo tri puta je matirao protivničke golmane. Cista u desnom kolenu sigurno je uticala na to, ali sve polako počinje da liči na psihološki problem sa samopouzdanjem kakav Urugvajac skoro da nije imao u karijeri budući da već punu deceniju teroriše protivničke odbrane što u dresu Groningena, Ajaksa, Liverpula ili Barse.

Ove sezone dakle samo tri gola, iako je, izračunao je madridski As, čak 37 puta šutirao ka protivničkom golu, od toga 17 puta u okvir gola. Za svaki gol Suarezovi fanovi čekali su po 299,3 minuta. Ni izbliza na nivou na koji ih je navikao.

Mnogima zato nije bilo jasno zašto je Erneseto Valverde na poluvremenu utakmice sa Olimpijakosom, posle isključenja Đerara Pikea, iz igre izveo Đerara Deulofeua, a ne Suareza? Objašnjenje vrlo prosto - hijerarhijski Suarez je odmah tu iza Mesija. Pritom ima i njegovu podršku, a Mesi je u Barsi bitniji i od trenera.

Međutim, neće ni on moći da izgura celu sezonu ako se Suarez ne probudi. Samo on i može da mu natera Nejmara da se pokaje zbog odlaska sa stadiona “Kamp Nou”. Malo je i do trenerovih zamisli, jer je Valverde vratio Mesija u centar napada i Suareza pomerio za nijansu u levu stranu, iako je i Urugvajac uglavnom u srcu protivničkog kaznenog prostora. Deluje možda kao logično rešenje posle Nejmarovog odlaska, ali setimo se da je Mesi i pre nekoliko godina, na svoje insistiranje, igrao kao najistureniji napadač - zbog toga je i Zlatan Ibrahimović otišao - ali je u u sezoni 2014/2015 ipak sebi priznao da je najbolje kada on igra desno, a Suarez u centru.

Kad je pristao da sebe “žrtvuje” zarad tima Barselona je bila najbolja. Sada je Mesi spreman da se isprsi koliko je moguće ne bi li nadoknadio rupu nastalo Nejmarovom "izdajom", ali možda to radi na pogrešan način. Sam ne može, kao što ni Kristijano Ronaldo nije mogao sam protiv Barselone u njegovim prvim godinama u Madridu.

Luis Suarez je potreban Mesiju i Barseloni. Ali ne ovakav kakav je sada.

