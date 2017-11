Gde je novac? Znaćemo za 20 dana! Sponzori dobijali pretnje, isplatili smo igrače i četiri zarade radnoj zajednici! Pričaćemo s Vujoševićem

"Mi ne napadamo Zvezdu, oni nas napadaju. Šta su interesi? Da ne postoji Partizan? Pa, sigurno će postojati. Mislim da je interes države i jak Partizan i jaka Zvezda", kaže Ostoja Mijailović

Novopečeni predsednik košarkaškog kluba Partizan Ostoja Mijailović govorio je tokom gostovanja na televiziji KCN o aktuelnim dešavanjima u Humskoj 1, dugovanjima prema aktuelnom timu, nekadašnjem treneru Dušku Vujoševiću, ali i o pretnjama sponzorima, odnosu sa Crvenom zvezdom i prozivkama s Malog Kalemegdana i lepim željama ka crveno-belima.

"Konkurencija je velika, jer su klubovi sa kojima se takmičimo finansijski stabilni, jer imaju uređeni sistem i mogu lako da prave rezultate. Partizan je izgubio korak sa ekipama sa kojima se takmiči, u svakom smislu - organizacionom, finansijskog, takmičarskog. Kad smo skinuli pritiske sa ekipe, krenuli su rezultati. Videla se dobra atmosfera u ekipi, počeo je da pobeđuje ekipe za koje nismo ni sanjali da možemo da pobedimo u ovom momentu. Narednih dana ćemo sagledati celokupnu situaciju i da tražimo izlaze. Partizan je u najtežoj situaciji od osnivanja. Želimo da postavimo sistem koji će sam sebe da održava, da postavimo drugačiji model nego do sada", rekao je Mijailović tokom emisije na televiziji KCN, a prenosi Mondo.

O tome koliki je dug i kako je isti nastao nije imao konkretan odgovor, ali je izneo sledeće:

"Cilj Partizana jeste da rashodi prate prihode. To se prethodnih godina nije tako posmatralo, gomilao se dug, stizale su kamate... Uvek se mislilo pre svega na ono što žele navijače da se bude prvi, najbolji, ali pre toga moramo da obezbedimo budućnost klubu da može da funkcioniše. Ja dolazim iz privrede - ako ne zaradim novac, ne mogu da delim plate i da platim porez".

Upitan gde je nestao novac od transfera prethodnih godina, Mijailović je dao obećanje da će sve biti poznato uskoro.

"Ne mogu da pitam još gde je. U narednih 15-20 dana ću da imam jasnu sliku, analiza svih tih ugovora, svih finansijskih transkacija, da vidimo gde je novac otišao, kako je trošen, kolike su obaveze, kako su nastale, prema kome... Ne bih bi da govorim o visini duga, jer neću da licitiram. Kad budem imao jasne cifre...".

Novi predsednik Partizana otkrio je da je radnoj zajednici od njegovog dolaska isplatio tri zaostale i jednu redovnu platu, a da je i tim dobio redovna primanja.

"Evidentno je da Partizan sledeće godine ne može da vrati nekoliko miliona evra koje duguje. A ja sigurno neću biti taj koji će da gasi Partizan. Ako dođemo slučajno u stečaj, poverioci treba da znaju da neće da dobiju ništa", prenosi Mondo.

Najavio je Mijailović i da će uskoro razgovarati i sa legendarnim trenerom Duškom Vujoševićem.

"Ja njega ni ne poznajem i nisam ga nikada kontaktirao. Ali, biće sigurno jedan od prvih ljudi sa kojima ću razgovarati kada budem imao jasnu sliku kako finansijski stojimo. Ja prema njemu nemam nikakav negativan stav, ja ću mu izneti onako kako stojimo".

Govorio je Mijailović i o odnosu sa Crvenom zvezdom i pojedinim izjavama iz tabora najljućeg protivnika...

"Ja nisam pristalica širenja mržnje. Videli ste ovih dana reakciju i iz Zvezde od ljudi koji mrze, ne vole Partizan. Ja Zvezdi želim dobre sponzore, novac da mogu da funkcionišu. Isto to želim i Partizanu. Sve nesreće koje se dešavaju i u halama, i na stadionima, i to širenje mržnje pre svega potiče od nas iz klubova. Ne smatram da treba da postoji neko preveliko prijateljstvo, neki momenti druženja, da se mi kao družimo, ali treba da postoji sportsko poštovanje i da mi postavimo granice između nas koja ne proizvodi štetu i treba da se predstavi kao takmičarski duh".

Rekao je i da bi bez problema mogao zajedno sa Zvezdinim predsednikom Nebojšom Čovićem mogao da pogleda neku utakmicu.

Zašto da ne može? Ne razumem zašto ne bismo mogli? Ja sa tim nemam problema. Mi ne napadamo Zvezdu, oni nas napadaju. Šta su interesi? Da ne postoji Partizan? Pa, sigurno će postojati. Mislim da je interes države i jak Partizan i jaka Zvezda. Ja ću zastupati Partizan i želim da Partizan bude jači, a neka se Zvezda takmiči sa nama ne mržnjom, ne saplitanjem, ne guranjem klipova u točkove, već neka se trudi da bude jača u takmičarskom smislu".

Otkrio je prvi čovek Partizana da su pojedini klupski sponzori dobili preteće poruke...

"Videli ste prethodnih dana u medijima, ni u jednom negativnom kontekstu nisam ništa prema ljudima iz Zvezde, niti prema onima koji sponzorišu Zvezdu. Mi smo prethodnih dana potpisali sponzorske ugovore sa ljudima koji su dobijali preteće poruke da to ne treba da rade, da je to greška, da ne treba ulagati u Partizan... Ja to ne razumem. Ja ne znam ko je slao, neću da ulazim u to. Ako Zvezda ima više sponzora i ako ih bude imala još više u budućnosti, to bi moglo da podstakne one partizanovde koji su imućni, koji imaju firme da i oni sponzorišu svoj klub. Zašto bih ja Zvezdi želeo nešto loše, da nemaju sponzore", pita se Mijailović, a prenosi Mondo.

