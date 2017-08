Gde je Suma na skali od Đemba Đembe do Klea?

Revanš sa Videotonom kroz skicu uloge najskupljeg igrača u istoriji Partizana

Ne može jedan igrač da bude veći od kluba, niti će klub prestati da postoji ako „ne dobije“ tog igrača. Ne bi bilo pravedno pritisak svaliti samo na njegova leđa, još nepravednije amnestirati ga od eventualnog neuspeha. Mangupi bi rekli „nema još ni dva pi.... u Partizanu“, ali ovo večeras je utakmica velikog značaja za crno-bele i još većeg za – Sejdubu Sumu.

Mesec dana čekaju Grobari da vide „to“. Da se uvere kako sve o čemu su slušali 18 meseci, čitali kako „jede loptu“, gledali otvorenih usta poteze na video klipovima, ima utemeljenje kad su na programu stvarne utakmice poput gostovanja Videotonu (21.00, TV Arenasport 1). Da, baš ona – nijedna pre, nijedna posle (ako je bude) – biće merilo kvaliteta najskuplje plaćenog igrača u istoriji srpskog prvaka.

Po više osnova.

Doveden je s namerom da pravi razliku baš na gostovanjima sličnom večerašnjem u Felčutu. Kad je prpa, kad svi gledaju u njega i viču „ajde“, kad oko sebe nema mnogo naučenih da igraju pod pritiskom... A 0:0 iz Humske je opterećenje i za domaćina i za gosta. E, tu Sejduba Suma mora da pokaže da li je (bio) vredan potpisa. To šta će on da radi ove jeseni u Surdulici, Čačku ili Šapcu (realno) ne zanima nijednog navijača Partizana, jer Parni valjak te mečeve može i mora da pobedi makar stavio i neko dete iz omladinske škole u prvih 11. Nego, ovo večeras vredi više, od Sume se očekuje da odigra tako da ekipa zbog njega uđe u grupnu fazu i u njoj pokaže sve ono što mu niko neće računati protiv Radnika, Borca ili Mačve, ako ne bude te evropske pozlate zbog koje je angažovan.

I dobro plaćen. Što odgovornost čini značajno većom. Ne mogu navijači Partizana istim očima da gledaju Sejdubu Sumu i, na primer Nemanju Miletića. Prvog ili drugog, svejedno. Ili, ako je po ofanzivnim karakteristikama, Marka Jankovića. Pa i Uroša Đurđevića. U svu četvoricu uložena su sredstava zbirno manja od 1.000.000 evra. Za doskorašnjeg vezistu Slovana čak 1.650.000 evra i zato se s pravom od njega očekuje potpis ispod revanša poslednjeg eliminacionog kola za plasman u Ligu Evrope, pa da čist pred sobom i timskim kolegama može u svlačionicu. Da kaže:

„Momci, to sam ja“.

Naravno, nije Sejuba Suma ni Kristijano, ni Leo, ali jeste – stranac. A fudbalski legionar u Srbiju ne dolazi da bi obilazio turističke desitancije. Njegovo je da igra. Bude učinkovit. Da popunjava kolone „golovi“ i „asistencije“. Nije li baš takav bio Gabrijel Kleo, plaćen samo 400.000 evra (te 2009. behu to veliki novci za ovdašnje prilike), pa je godinu dana kasnije maltene sam uveo Partizan u Ligu šampiona, tako što je praktično sve što je šutnuo bilo vredno? Bogami, i za TV špice.

Nije li Abubakar Oumaru poslednji takav primer? Došao je da spasava karijeru, jer ga niko nije hteo, a onda je u jesen 2015, zajedno da Andrijom Živkovićem, bio udarna pesnica tima kome su sekunde nedostajale da prođe grupu.

Sejduba Suma pored sebe ima čoveka koji od njega zna fudbala bar deset puta više. A zna i kako je to bilo i u vreme Klea i Abua. Kao u navijačkoj pesmi, sigurni smo, dobri pamti Saša Ilić i sve epizode Almamija Moreire, dokazanog i vanserijskog na superligaškim terenima, ali će vam i večni kapiten i svi objektivni ljubitelji fudbala kazati da Dr Mo Partizanu ništa nije dao u Evropi. Čak i pod pretpostavkom da Suma bude novi Moreira za prvenstvo, pa i večite derbije od kojih je prvi ovosezonski u nedelju, šta je to bez prelaska na viši nivo, bez onog uzbuđenja kakvog su među navijačima izazivale pobede nad Žilinom u gostima (beše tu još jedan i to kakav stranac, Lamin Dijara), eliminacije Anderlehta, pobede nad AZ Alkmarom?

Ponajmanje je Partizanu potreban novi Erik Đemba Đemba, projektovan da igra Ligu šampiona, a jedva je kraj polusezone dočekao. Čak se ni Saša Ilić ne seća po dobrom njegovih izdanja protiv Ludogoreca ili Tuna od pre četiri godine. Ne, zato što iako najzvučnije pojačanje leta 2013. nije uradio ono zbog čega je doveden, nije uveo crno-bele u Evropu.

Saša večeras neće igrati. Suma hoće. Dok zajedno budu sedeli u svlačionici stadiona jednog mađarskog sela, koje ni po čemu nije fudbalska Evropa, ne bi bilo na odmet da Ilić 14 godina mlađem vezisti šapne kako sam bira hoće li biti prosek kakav je u dresu crno-belih bio Đemba Đemba ili će iz rodnog mesta Viktora Orbana, neimara kičerajskog stadiona iz čiste obesti, odvesti Partizan u fudbalsku civilizaciju.

Kao nekad Kleo.

Piše: Aleksandar Joksić

