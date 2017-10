Gde su skriveni potencijali Srbije?

Ili šta Slavoljub Muslin može da poboljša do Rusije

Onim vatrometom iza južne tribine Marakane, odmah posle meča protiv Gruzije, stavljena je tačka na proslavu plasmana na Mundijal. Nije bilo prevelike euforije, kao da je onih 40.000 duša na Marakani spoznalo trenutak i pogledalo istini u oči: i sam plasman na Svetsko prvenstvo za ovu reprezentaciju Srbije predstavlja ogroman uspeh.

Ručna kočnica za katastrofu

Međutim, taj stav sigurno neće biti na snazi tamo tokom proleća i posebno u praskozorje velikog turnira u Rusiji. Možda će nam strepnja biti dublja od nade, ali ta nada će sigurno postojati. Vera da Orlovi neće biti puki učesnici. Kao što su bili u Nemačkoj, na kraju krajeva i u Južnoj Africi...

NEMA ESTRADIZACIJE USPEHA - NEĆE SE PONOVITI AFRIKA

Zaslužuje pohvale Slavoljub Muslin za odrađeni posao, zaslužuje i bogate bonuse i aplauze milionskog auditorijuma. Ali te zasluge sa sobom nose i ne tako divne privilegije, posebno ako imamo u vidu da je u Srbiji poslednji utisak najjači. Znate šta hoćemo da kažemo: Muslinov rad na klupi Orlova uokviriće učinak na turniru u Rusiji.

Iskusan čovek i trener kao Muslin sigurno zna šta to znači. Do juna nekadašnji strateg Crvene zvezde i Bordoa moraće da pronađe sakrivene potencijale Srbije kako bismo na Mundijalu bili konkurentni. Ili kako s nama, ne daj bože, ne bi neko obrisao patos... A bilo je sekvenca u ovim kvalifikacijama koje nisu za diku. Austrijanci su nam dali ukupno pet golova, visili smo u oba meča protiv Gruzije, mučili se s Velsom... Sve je to trenutno nebitno. To je čisto podsećanje na drugu stranu kvalifikacija i ništa više.

Oni su nas odveli na Mundijal: Muslinovih 40, a mesta u Rusiji ima samo za 23...

Dobra stvar za ovu reprezentaciju je što niko nema velika očekivanja. Ništa ne podseća na 2009. godinu kada je ekipa Radomira Antića čistila sve pred sobom i pred krcatom Marakanom overila vizu za Južnu Afriku. Tada se i šaputalo i naglas govorilo o plasmanu u četvrtfinale i polufinale, komponovale su se pesme, Orlovi su marširali stazama glamura. Došlo je do estradizacije uspeha. Sada, na sreću ovih Orlova, toga nema.

Kao što smo već napisali, naciji će se povećati apetiti, ali ako bude bilo razuma oni neće biti isti kao pre četiri leta. Drugo je vreme, drugačiji je tim (nismo rekli slabiji). Dakle, Orlovi će tražiti uspeh iz skromnosti. To je dobra polazna osnova za ovdašnje podneblje. Neće imati pritiske, imperative, opterećenja i ostale komponente na koje se često pozivaju. Imaće samo obavezu prema sebi i stručnom štabu.

ZAŠTO JE ZA SRBIJU VAŽAN NIKOLA MAKSIMOVIĆ?

Čak i ako vidi da ima posla s jačim rivalima, karakter profesionalnog sportiste mora da bude takav - da se NIKAD, ali nikad ne zadovljava učešćem na velikom takmičenju. U tu zamku je ulovljena i Petkovićeva i Antićeva generacija. Videćemo kako će period opasnog življenja prevazići Muslinov tim koji ima tu privilegiju koje ranije generacije nisu imale. Neće ih sa Surčina ispratiti kao potencijalne prvake sveta i spremati im doček na Balkonu. Zbog svega što smo nabrojali to je veliki neiskorišćeni potencijal tima.

Do odlaska na Mundijal ili saopštavanja spiska putnika za SP Orlovi će imati četiri ili pet provera. Sasvim dovoljno da Muslin iz svoje trenerske cipele izvuče kamenčić koji ga žulja i stekne, kako stručnjaci vole da kažu, automatizme u igri. Pogađate - reč je o defanzivi. Orlovi su u ovim kvalifikacijama primili deset golova na isto toliko utakmica. Nije u pitanju alarmantna cifra i ne bi upadala u oči da je Slavoljub Muslin uspeo da pronađe odbrambeni balans.

Paklen žreb za Mundijal: Srbija u četvrtom šeširu!

Poverenje je ukazao šestorici štopera, kombinovao u formaciji sa tri pozadi, ali je naše nade rukavicama čuvao Vladimir Stojković. Sigurni smo da se u trenerskoj radionici Slavoljuba Muslina stalno priča o tom neveselom delu, posebno jer je tokom minulog rada pokazao da je stručnjak koji zna da zategne odbranu... Tako je bilo u Bordou, Crvenoj zvezdi, Levskom, Amkaru. Naravno, nije sve do Slavoljuba Muslina kada govorimo o defanzivnim propustima.

Vrednost koja traje - Stojković kao Dejan Stanković

Veliki skriveni srpski potencijal je Nikola Maksimović. Makar ako kao parametar uzmemo tržišnu vrednost i činjenicu da je Napoli za njega platio 20 i kusur miliona evra. Međutim, Maksimović nije važna karika u mašineriji Mauricija Sarija. Bilo bi dobro da nekadašnji štoper Crvene zvezde do Mundijala u Rusiji počne da igra. Malo više nego sada. Da se potvrđuje i Italiji i sebe nametne kao jednog od odbrambenog lidera za Rusiju. S njim i Ivanovićem u odličnoj formi lakše bi bilo onom trećem štoperu.... Maksimović se savršeno uklopio u priču o neiskorišćenom defanzivnom potencijalu, ali ima još Orlova koji ne lete punom brzinom. Voleli bismo da odemo u Rusiju sa Aleksandrom Mitrovićem kao standardnim napadačem bilo kog kluba. Jer je i ovakav, s oskrnavljenom minutažom, postigao šest kvalifikacionih golova. Ili da minutažu dobije Rukavina, ili da Predrag Rajković napusti Izrael...

SERGEJ, ČILEANCI, OSIM I PROTIVSPORTSKI BLUD

Kada govorimo o potencijalu i to onom skrivenom neizbežana tema su Orlići i Sergej Milinković Savić. Jeste dosadno insistirati na toj temi, ali letimičan pogled na stranice italijanske štampe jasno pokazuje da je as Lacija naše nacionalno blago... Ne radi se tu o sistemima, uklapanju i ne uklapanju, radi se o potrebi da igrač takvog potencijala bude na Mundijalu. To je logično! To je nekako prirodno. Ostalo bi bilo protivprirodni sportski blud!

Podseća ova priča s Muslinom i Sergejom na onaj Osimov mandat prožet uspesima. Znao je Štraus sa Grbavice da „driluje“ Čileance, da Prosinečkom, Šukeru, Jarniju, pa i Savićeviću i Pančevu krade minutažu zarad bosanske, jaranske klape. Ali im je pružio mogućnost da budu deo Mundijala. Biće zanimljivo videti kako se se razvezati taj čvor sa Sergejom. Biće onih koji će insitirati na tome...

Hoćeš na Mundijal? Pozovi Tonija

Period do Mundijala je dugačak, tako da će za ovih sedam meseci, pored Sergeja i ostali Orlići jednim okom gledati ka A timu. Ovenčani zlatima imaju pravo na to. Uostalom, poslednje utakmice su pokazale da je Andrija Živković sazreo, da je sposoban da igra u dva pravca i da se potvrđuje u kontinuitetu. Vezista Saša Lukić je već bio na Muslinovom spisku, vrebaće šansu i Milan Gajić... Možda i pojedini igrači Crvene zvezde i Partizana - posebno ako njihovi klubovi prezime u Evropi.

Srbija treba da iskoristi još jedan skriveni potencijal. Tačnije, da nešto nauči iz prethodnih iskustva. Ne bi valjalo da se za ovih osam meseci samoubijemo. I po zakonu velikih brojeva, trebalo bi da odemo i da se vratimo s velikog takmičenja bez skandala.

Tu bi zrelost pored Muslina trebalo da pokaže i predsednik FSS Slaviša Kokeza...

