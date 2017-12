Glas kapitena Ivanovića: Kostarika najvažnija

„Prva utakmica usmerava dalji tok prvenstva“, poručio kapiten naše selekcije

Bogato iskustvo ima Branislav Ivanović u nacionalnom dresu. Kapiten Orlova i čovek koji je odigrao 100. utakmica u dresu sa nacionalnim grbom imaće šta da kaže mlađim saigračima uoči turnira u Rusiji.

Tačnije, Ivanović je već počeo da priča. On je rekao da selekcija Srbije treba isključivo da razmišljaju o Kostarikancima.

„Na Mundijalu nema slabih reprezentacija, svaka selekcija dolazi sa visokim ambicijama. Brazil je uvek i svuda favorit, ali to ne znači ništa na ovakvim turnirima. Mislim da je nama mnogo važan start, prvi meč protiv Kostarike, meč koji gotovo po pravilu usmerava dalji tok šampionata. Moramo biti na zemlji i posvećeni kao što smo to bili u kvalifikacijama, da razmišljamo o prvom rivalu, a onda nam „neće pobeći“ ni Švajcarska, odnosno Brazil“, rekao je Branislav Ivanović.