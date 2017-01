Zvezdina glava, vrat i mozak - Stefan Jović

Sjani plejmejker srpskog šampiona glavni kreator fantastične igre crveno-belih u ovoj sezoni

Mnogi ljubitelji košarke, al i ozbiljni košarkaški stručnjaci skloni su zaključku da Miloš Teodosić nema dostojnog naslednika u srpskoj košarci i nekog ko će od njega preuzeti dirigentsku palicu nacionalnog tima. Može se reći da su i upravu, s obzirom da je na ovim prostorima, pa i šire, nemoguće pronaći igrača sličnog talenta i sportske genijalnosti. Ali ono što se ne može osporiti jeste da je srpska košarka uvek imala i imaće one prave košarkaške šmekere, spremne da se suprotstave protivniku čak i onda kada znaju da je bolji od njih, ali mu to nikada neće priznati.

Jedan od njih je i Stefan Jović.

Fenomenalni plejmejker Crvene zvezde je u utakmici protiv Baskonije bio pravo ogledalo samopouzdanja, sigurnosti i maksimalno upotrebljene energije, koja krasi srpskog šampiona u trenucima apsolutne dominacije na terenima Evrolige. Jović je svojim asistencijama terao protivnika da uvek bude iza lopte, pa je delovalo da igrači prošlogodišnjeg učesnika Fajnal fora Evrolige konstantno kaskaju za izabranicima Dejana Radonjića. Svi su oni zapravo bili deo njegove igračke lucidnosti i fantastičnog košarkaškog reprertoara.

Ulazak u sjajnu formu velikog broja Zvezdinih igrača samo je skinuo specijalnu pažnju protivničke odbrane prema njemu, a to rasterećenje upotrebio je da dodatno unapredi svoju igru. Utakmicama unazad nesebično hrani loptama svoje igrače, ali to više nije klasična "pik en rol" igra, to su sada ubitačni pasovi ka spoljnoj liniji, ekspresni kontranapadi i asistencije preko celog terena, koje konstantno umiva dodatnim samopouzdanjem i čini ih sve atraktivnijim. Protivniku više nije dovoljno samo da se plaši njegovih asistencija. Upravo to protivničko branjenje sopstvenog reketa, otvara mu dosta prostora na putu ka košu, što je počeo ozbiljno da kažnjava, a i šutevi van linije 6,75 mu polako, ali sigurno, postaju kec iz rukava.

U Vitoriji je odigrao meč karijere u Evroligi, dostigao je rekorde po indeksu korisnosti (29), broju poena (18) i broju ukradenih lopti (četiri), ali sami statistički podaci nisu toliko važni, koliko jeste to što je po ko zna koji put pokazao da u njegovom talentu ne postoji limit, baš kao ni u krajnjem dometu Crvene zvezde u ovoj sezoni.

Barselona se ozbiljno interesovala letos, pa ponovo jesenas, ali je on odlučio da ostane, preuzeo je odgovornost u svoje ruke i poveo tim ka novim rekordima, a ova sezona mu je samo dodatno otvorila vrata ka evropskim velikanima u bliskoj budućnosti.

Ipak, on trenutno živi svoje snove sa Crvenom zvezdom.

JOVIĆEVEV UČINAK U EVROLIGI PO SEZONAMA:

2014/2015: 19 utakmica – 2,9 poena po meču – 2,8 asistencija – 4,8 indeks

2015/2016: 22 utakmice – 7 poena po meču – 5,7 asistencija - 9,7 indeks

2016/2017: 19 utakmica – 8,3 poena po meču – 5,8 asistencija – 10,3 indeks

