Gledao sam košarku sa cuclom u ustima! Spavao sam kada me je Denver draftovao

"Kada su mi braća to rekla, mislio sam da sanjam, pa sam nastavio da spavam", rekao je Nikola

Veličina slova A A A

Nikola Jokić je zvezda u nastajanju NBA lige. Naravno, kao takav, veoma je zanimljiv i mnogim sponzorima, a jedan od glavnih je kompanija Najki. Nikola je dao intervju za svog sponzora i ispričao svoju životnu priču po segmentima.

Govorio je o svom razvoju od kada je bio beba, pa sve do prvih košarkaških treninga, preko svog daljeg usavršavanja kao košarkaša, pa do odlaska u NBA ligu.

KORENI

"Moja porodica obožava košarku. Imali smo obruč u dvosobnom stanu i igrali smo košarku na terenu koji je bio blizu. Čak i kao beba sam sa sve cuclom posmatrao braću kako igraju. I to je trajalo satima"

DVA NA JEDAN

"Moja braća su 11 i 13 godina starija od mene. Uvek su me dobro namučili, posebno kada sam bio dovoljno star da mogu da igram košarku sa njima"

TRKA KONJA JE BILA NJEGOV IZLAZ

"Voleo sam košarku, ali bilo je dobro ponekad malo se odvojiti od nje i otići na trke konja. Voleo sam konje, želeo sam da budem konjušar"

MRZEO JE SVOJ PRVI TRENING

"Bio sam pomalo nizak i debeljuškast tada, ali me je moj otac, koji je veliki zaljubljenik u ovu igru, naterao na to. Zbog moje visine rečenomi je da igram plejmejkera što mi sada dosta pomaže u asistencijama"

TRENER JE VIDEO NEŠTO U NJEMU

"Trener me je voleo. Stalno mi je govorio da nastavim da treniram. Počeo sam da igram u juniorskoj lgii. Mega me je videli i želela je da ostanemo u kontaktu. Pola sezone kasnije, pitali su me da im se priključim"

TEŠKO JE KADA SE NAPUSTI DOM

"Braća su me savetovala da odem u Beograd. Rekli su mi - šta imaš da izgubiš?. To mi je dalo samopouzdanje koje mi je trebalo da dostignem ono što sam želeo"

SPAVAO JE KADA GA JE DENVER DRAFTOVAO

"Brat me je pozvao i to mi je rekao. Mislio sam da je san i nastavio sam da sanjam.Potom se sve promenilo. Sve"

NAUČIO JE DA PROTIVNICI POKUŠAVAJU DA GA UPLAŠE

"U odrastanju uz dva starija brata naučio sam da se nikada ne plašim. Sve što mogu da uradim je da se fokusiram na utakmicu. Učinio sam porodicu ponosnom, ali mogu da dostignem još"

(Foto: Printskrin)