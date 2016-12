Godina Miloša Teodosića! Sledeća će biti još bolja! (VIDEO)

Ko je CSKA? Miloš Teodosić! Od koga zavisi sudbina CSKA? Od Miloša Teodosića!

Veličina slova A A A

Tamo gde je general Aleksandar Gomeljski napravio sportsku instituciju i personifikaciju moći ruske vojske... Tamo gde Crvena armija autoritativno maršira, tamo gde sve miriše na disciplinu jedne svetske sile.

E tamo je Miloš Teodosić uspeo da ostane svoj, poseban, jedinstven. Uvek je nezahvalno praviti košarkaško-fudbalske analogije, ali postoji scena sa zelenog pravougaonika koju sportski fanatici prepričavaju i prenose je s kolena na koleno. Znate ono kada kamera zumira Brazilca Ronalda (neko bi rekao jedinog pravog Ronalda), a on tokom zagrevanja – zeva.

Svi su se pitali kakav bi nekada najbolji napadač sveta bio igrač da je umeo, ili bolje rečeno hteo, da se probudi na vreme. Nikada to nećemo saznati, kao što smo tokom 2016. godine spoznali šta je sve u stanju da uradi plejmejker Srbije i CSKA kada, bar nakratko, skloni krmelje s večito uspavanih očiju. Nije to ni majstorstvo, ni pomeranje granica, ni osvojenih pehar Evrolige, ni srebrna medalja na Olimpijskim igrama u Riju, niti svi oni indeksni poeni skupljeni vanvremenskim asistencijama – to je košarkaški orgazam koji traje. Baš zbog toga što sa sobom ponosno nosi teške trepavice Miloš Teodosić je srpski sportista koji je obeležio 2016. godinu. Prkosio je zdravoj sportskoj logici i, kao što smo esenciju pomenuli na početku teksta, uradio je nešto što nije niko pre njega. Niti će nekom to u budućnosti poći za rukom.

Magičnim rukama i košarkaškim mozgom plemenite loze ovdašnjih plejmejkera Miloš Teodosić je naterao moskovskog giganta CSKA da prođe period sportske tranzicije. Nije Valjevac postao samo jedan od velikih asova kakvi su Voroncevič, Hajns ili Nando de Kolo.

Ko je CSKA? Miloš Teodosić!

Od koga zavisi sudbina CSKA? Od Miloša Teodosića!

Tipske odgovore anketiranih košarkaških velikana čitali smo od januara 2016. godine, pa do poslednjeg meča u kalendarskoj godini kada je Teodosić izveo Armiju pred 20.000 ljudi u Beogradskoj areni. Kakvo priznanje, kakav prkos zdravoj sportskoj logici, kakvo ostvarenje, kakva pozitivna sportska bahatost – Miloš Teodosić je veći od CSKA.

„Ima u Evropi još mnogo kvalitetnih igrača, ali nijedan tim ne zavisi toliko od pojedinaca kao što CSKA zavisi od Teodosića. On je toliko zreo, toliko dominira, toliko pametno igra, da je to prosto neshvatljivo. Siguran sam da će Ruse odvesti do druge uzastopne evropske titule... A posle kako mu bude u NBA. Neka sam proceni da li mu to odgovara, mada je to u odnosu na evropsku košarku sasvim drugi sport", kaže za MOZZART Sport legenda evropske košarke i Crvene zvezde Vladimir Cvetković.

Taj urođeni šou-tajm u rukama Miloša Teodosića krčkao se još od onog nesrećnog Prvenstva Evrope u Granadi 2007. godine kada ga je, ma ko šta mislio o njemu, Zoran Slavnić prepoznao i prikačio mu generalske šinjele prvog plejmejkera srpske reprezentacije. Večiti opozicionar Moka, dorćolski mangup s velikim M, nije dozvolio da mu pojedinci stave mrenu na oči i pokvare mu savršeni košarkaški vid pričama o tome kako u FMP-u ne raste budući as, nego obična valjevska podvala. Kao retki eksponat prošlih, romantičnih vremena, Zoran Slavnić je perifernim vidom koji ne skenira samo prvi utisak ostavio budućim selektorima i trenerima nebrušeni dijamant. Momka koji je mešanjem znao da pred krcatim Pionirom ubije defanzivne karakterstike u tom trenutku velikog Milana Gurovića, ali i povremeno da se zanese...

Taj zanos pratio ga je svih godina reprezentativnog staža i stažiranja u Olimpijakosu i CSKA. U zanosu je dao onu trojku preko Garbahose na Mundobasketu 2010. godine, u zanosu je piksijevski slao rivale po burek i novine, a u zanosu je slušao priču o prokletstvu Evrolige. To površno pripovedanje kako ne može da postane Miloš Veliki ako bar jednom ne dodirne najvredniji pehar na Starom kontinentu... Onda se desio Berlin, dan kada je s tompusom u ustima srpski plejmejker mogao s jednakim ponosom kao u onoj reklami na za sopstveni kamp da kaže: „Ja sam Miloš Teodosić i osvojio sam Evroligu”.

Sve posle toga bila je nuspojava evroligaškog pazla kojom je Miloš Teodosić kompletirao sliku velike godine i velike karijere.... Objedinio je dva trofeja, pošto je, ma koliko izanđalo i stereotipno zvučalo, reprezentacija Srbije u Riju osvojila srebro zlatnog sjaja. Bili smo najbolji deo ostatka sveta (ne računamo Ameriku)... A ta Amerika je nešto što bi Miloš trebalo da osvoji i očara tokom 2017. godine... On je za to rođen, bez obzira na činjenicu da su najbolji evropski plejmejkeri loše prolazili u NBA cirkusu...

Tamo gde se igra najbolja košarkaša Miloš Teodosić bi trebalo da demonstrira sve svoje valjevske podvale. Kao što to radi na Starom kontinentu već šest godina. Pa nek onda u NBA ligi vide šta znači – košarkaški orgazam.

(FOTO: MN Press, Star Sport)