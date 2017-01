Godina potere

Novak Đoković je na kraju 2016. izgubio prvo mesto na svetskoj lestvici od Endija Marija koji je samom tim postao „legitimna lovina“

Već prvog dana 2017. beli sport ulazi u naše domove. Bitka koju je na kraju sada već minule sezone neočekivano, ali zasluženo dobio Endi Mari, završivši godinu na prvom mestu ispred Novaka Đokovića, najbolja je najava onoga što i nas i njih očekuje u narednih 11 meseci.

Po svemu sudeći, biće to epska teniska sezona u svetu muškog tenisa, i to ne samo zato što će svaki turnir predstavljati svojevrstan megdan između Britanca i Novaka Đokovića, već i zato što bi trebalo očekivati nastavak potresa. Tu pre svega mislimo na konačno rasturanje dominacije „Velike četvorke“, koje je već počelo 2016, a uzročno-posledično uspon mladih nada, pre svih Saše Zvereva i Dominika Tima. Istina, Tim je već ušao u TOP 10, ali se nije pokazao protiv velikih asova i na velikim turnirima. Povratak posle povreda Rafe Nadala i Rodžera Federera teško da će imati tako značajan uticaj, ali će sigurno davati određenu draž. Novak, Endi, Fedeks i Rafa su sada žive legende belog sporta, simboli uspeha, žtrvovanja, pobede, ali samo od prve dvojice možemo očekivati zaista velike rezultate.

Bitka koja predstoji između prvog i drugog reketa sveta „obojiće“ celu sezonu i nema sumnje da će Endi i Nole dati sve od sebe da bitka bude vrhunska. Iako je već danas počeo turnir u Brizbejnu (kvote Kladionice MOZZART pogledajte OVDE), njihov duel kreće dan kasnije u Dohi, gde naš as brani titulu i 250 ATP poena.

Ubrzo posle toga, od 16. januara na redu je prvi grend slem sezone, Australijan open gde je Novak u 2016. podigao šesti pehar pošto je u finalu savladao upravo Marija. Posle više od mesec dana pauze, jer je odlučio da preskoči takmičenje u Dubaiju, na redu su i prva dva mastresa, prvo u Majamiju i Inidjan Velsu gde (pogađate) Novak brani titule. Tek posle tog perioda, on, a o njegovi silni navijačli mogu koliko-toliko da se opuste. Kada počne sezona šljake, biće mu malo lakše pošto je u Monte Karlu ispao već u drugom kolu tako da brani samo 10 poena.

Već tu bi mogao da se prilbliži, ako ne i ugrozi Marija koji je 2016. u Kneževini izgubio u polufinalu od Rafe Nadala, što mu je donelo 360 poena. Potom slede mastersi u kojima su Mari i Novak ukrstili rekete. Srbin je bio bolji u Madridu, a Škot u Rimu. A onda vrhunac sezone ne šljaci - Rolan Garos. Đoković i Mari su i tu podelili megdan u finalu, u kojem je slavio naš as, konačno uzevši toliko željeni Kup musketara.

Pošto Đoković ima mnogo više posla u prvom delu sezone, teško da će uspeti da povrati prvo mesto na svetskoj listi, ali bi već tokom leta i jeseni Mari mogao biti skinut s trona. U trci za Novakom na kraju prošle godine pokupio je sve što se moglo pokupiti , a ne treba očekivati da će tako nešto uraditi drugu godinu zaredom. Naročito ukoliko Đoković zadrži intenzitet i ne dozvoli pad iz druge polovine prošle godne,Istina, tada je stigao do finala i US Opena i Završnog mastersa, ali ih je izgubio. Da je dobio i danas bi sedeo na ATP tronu, a mi ne bismo morali toliko da kalkulišemo. Novak, dakle, mora u poteru.

A Endi u drugom delu godine brani titule u Kvinsu (250 ATP poena), Vimbldonu (2.000), finale na mastersu u Sinsinatiju (600), četvrfinale US Opena (360), pobedu u Pekingu (500), pehare sa mastersa u Šangaju (1.000), turnira u Beču (500), mastersa u Parizu (1.000) i završnog mastersa u Londonu i to bez poraza (1.500).

Za to vreme Novak će posle Rolan Garosa imati prilično prostora da se razmahne. U Vimbldonu je stigao do trećeg kola (90 ATP poena), na kanadskom mastersu je uzeo titulu (1.000), a na US Openu je stigao do finala (1.200), u Šangaju do polufinala (360), u Parizu do četvrtfinala (180), a na završnom mastresu do fmeča za titulu (1.000).

PIŠE: Slavko Đorđević

