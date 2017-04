Godine su samo broj za prave prijatelje! Miler: Nikola je malo Mark - malo Pau! Jokić: Majk je moj košarkaški otac

"Da budem iskren, kada smo se upoznali delovao mi je pomalo čudno. Ali, on je baš opušten čovek, veteran, lider, neko ko može da ti bude uzor", kaže srpski centar

Nijedan prelaz u novi sistem nije lak, posebno kada to znači da iza sebe ostavljate kuću, porodicu, prijatelje i sve što ste godinama gradili, kako biste otputovali hiljadama kilometara daleko i započeli novi život. Ali, Nikola Jokić je dokaz da je za velike stvari ponekad jako malo.

Mladi dragulj iz Sombora je u vremenskom rasponu od samo dve godine prešao put od totalnog anonimusa za košarkaške prilike u SAD, do jedne od najvećih mladih zvezda današnjice. Za tako nešto potrebno je imati jaku podršku, ne samo porodice, već i prijatelja koje usput stekneš.

E, Nikola Jokić je jednog takvog, iskrenog prijatelja našao u 15 godina starijem Majku Mileru. Već ste, verovatno, imali prilike da čitate o tome da su Majk i Nikola vrlo dobri drugari, ali je vremenom njihov odnos prerastao u veliko prijateljstvo.

Zato su, u uporednom razgovoru za američki portal Sporting Njuz, govorili upravo o njihovom druženju i kako su Ma​jk i njegova porodica zapravo postali Nikolina familija na tlu Sjedinjenih Američkih Država.

"Obično me dobro prebije kad smo na parketu, a-ha-ha. Ali, zabavljamo se, vidim da to Nikolu opusti i dovodi ga u pravo stanje uma", počinje priču NBA veteran.

U tom trenutku Jokić uskače i dobacuje:

"On mi je prvi prišao. Bio sam mlad, ruki i nisam hteo da pričam. Nisam želeo da se previše 'kačim' s bilo kim. Ali, on mi je prišao i počeo da razgovara sa mnom. Da budem iskren, kada smo se upoznali delovao mi je pomalo čudno. Ali, on je baš opušten čovek, veteran, lider, neko ko može da ti bude uzor".

I upravo je taj poslednji deo izjave izazvao smeh kod obojice. Ali, Nikola je nastavio da hvali Majka.

"Zovem ga - tata. Kao, košarkaški tata".

Ono što malo ko, verovatno, zna jeste da je Nikola Jokić gotovo kao član porodice Milerovih. Majk je otkrio da se Nikola često druži s njegovom decom, koja su starosti pet, dvanaest i četrnaest godina.

"Džaelin, Maverik, Mejson i Dženifer, njegova žena, a-ha-ha. Znam njegovu porodicu i stvarno smo dobri prijatelji. Oni su mi najbolji prijatelji u SAD", kaže Jokić.

Upravo zato Majk je bio uz srpskog asa sve vreme.

"Ne bih znao kako da opišem sve što je Majk uradio za mene. Kada promašim nekoliko šuteva, on mi kaže: 'Šutiraj još, daćeš ga, ti si dobar'. On mi daje samopouzdanje. Vidite ga kako viče na mene kada sam na terenu i tera me da radim prave stvari. Lako je igrati kada imate oči na klupe koje igraju za vas".

Ne krije Majk Miler da veruje u Nikolu Jokića i da mu predviđa neverovatne stvari.

"On ima mnogo Marka Gasola u sebi. Jer, može da odigra celu utakmicu i da potpuno izdominira sa osam poena, 14 skokova i 12 asistencija. A onda, može da se pretvori u Paua Gasola i skupi 30 poena i 20 skokova. A sada kada Mark pruža takve igre, Nikola Jokić takođe igra tako. Nikola je stvarno poseban igrač".

Opet, Nikola je biran sa 41. pozicije na NBA draftu 2014. godine, dok su njegovi glavni konkurenti, Karl Entoni Tauns i Džoel Embid, birani sa najviših mesta.

"Gledajte, Minesota ne pomaže Karlu, ali zato je Filadelfija ogromno tržište, tamo ljudi obožavaju košarku. S druge strane, oči ljubitelja košarke nisu bile uprte u 41. pika. Zato je morao mnogo da se dokazuje", zaključuje Miler.

