Gol da damo - pozadi šta bude! E ne može tako

„Pokušaćemo da igramo kao dosad“, uverava Vladan Milojević pred put u Krasnodar na koji je poveo 20 igrača

Još samo jedan prepreka do cilja. Još 180, možda i malo više minuta do grupne faze Lige Evrope. Do šest međunarodnih utakmica, do priliva sredstava iz kase UEFA, do afirmacije igrača...

Sve to Crvena zvezda može da dobije ukoliko eliminiše Krasnodar i posle tačno deset godina obezbedi jesen u Evropi.

Poslednja stanica - Krasnodar (19.00, RTS 2, TV Arenasport 1).

„Očekvanja su uvek velika. Idemo u goste stvarno dobroj ekipi, svesni smo uloga. Dobro smo se pripremili i mogu da obećam zvezdaškoj javnosti da ćemo pokušati da igramo kao dosad. Poštujemo protivnika, ali ga se ne plašimo. Idemo u Rusiju da damo sve od sebe“, rekao je trener crveno-belih Vladan Milojević pred ukrcavanje u avion za Krasnodar.

MOZZART kvote 6523: Krasnodar - Crvena zvezda 1 (1,60), X (3,70), 2 (6,25)

A tim Igora Šalimova je u prve tri utakmice novog prvenstva slavio samo jednom, protiv novog člana elite Tosna (2:0), a onda remizirao sa Uralom (1:1) i Amkarom (1:1), što znači da se nije još zhuktao.

„Svaka utakmica je priča za sebe. Posebno što je ovo drugo takmičenje i ulog je ogroman. Sigurno će i njihov pristup biti drugačiji nego u prethodnim mečevima. Idemo da igramo, borimo se, videćemo kakav će biti rezultat“.

S druge strane, sastav sa Marakane je nanizao osam trijumfa...

„Želim da imamo kontinuitet dobrih igara. Raduje me što smo u seriji i što dajemo mnogo golova, ali ne možemo da idemo tamo sa nadom da ćemo dati gol, a pozadi - šta bude. Želim da moji igrači budu motivisani i svesni da igraju za Zvezdu, njene navijače i da predstavljaju Srbiju u Rusiji“.

Osim teže povređenog Branka Jovičića, svi su na raspolaganju Vladanu Milojeviću, ali kad je prvih 11 u pitanju, on ima samo jednu dilemu. Na levom krilu.

„Uvek imate nešto u glavi, ali ima još detalja koji mogu da utiču na konačan izbor“, dodao je stratet Crvene zvezde, koji je trening na stadionu Krasnodara zakazao za danas u 20.15.

Na spisku putnika za Krasnodar našlo se 20 fudbalera:

Golmani: Damir Kahriman, Milan Borjan;

Defanzivci: Filip Stojković, Marko Gobeljić, Vujadin Savić, Srđan Babić, Dušan Anđelković, Milan Rodić;

Vezisti: Uroš Račić, Damjan le Talek, Mičel Donald, Nenad Milijaš, Gelor Kanga, Rikardinjo, Nemanja Milić, Slavoljub Srnić, Nemanja Radonjić, Luka Adžić;

Napadači: Ričmond Boaći, Aleksandar Pešić.

(FOTO: Star sport, MN Press)