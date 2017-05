Gol za EP! Nenadić kroz noge golmanu na dve sekunde do kraja (VIDEO)

Srbija slavila veliku pobedu u Rumuniji

Rukometna reprezentacija Srbije napravila je veliki korak ka plasmanu na Evropsko prvenstvo u Hrvatskoj dogodine, pošto je u gostima u superzanimljivom meču savladala Rumuniju rezultataom 23:22.

U samom finišu, na tri sekunde do kraja - nakon što smo ispustili dva gola prednosti - viđena je neverovatna drama. Naš srednji bek Petar Nenadić, pri rezultatu 22:22, postigao je gol kroz noge rumunskog golmana i doneo zlata vredne bodove našem timu na čijoj je klupi debitovao stari-novi selektor Jovica Cvetković.

Posle tri kola kvalifikacija Srbija, Belorusija i Rumunija izjednačene su na čelu tabele sa po četiri boda, dok je Poljska na začelju bez bodova.

"Igrali smo jednu izuzetno tešku utakmicu. Pripremalli smo se za igru Rumunije. Čestitam mojim igračima jer smo imali strašno malo vremena, a ispoštovali smo sve ono za šta smo imali samo četiri treninga. Spremali smo se da iznenadimo protivnika odbranom 3-2-1 koju nije mogao da očekuje od nas. To smo i uradili na početku. Sve taktičke zamisli u napadu smo sprovodili u igri i to je bilo iznenađenje za protivnika, jer to nije mogao da vidi. Čestitam Rumunima, igrali su najbolji rukomet na startu kvalifikacija sa jednim od najboljih svetskih trenera Ćavijem Paskvalom. Ovo je tek prvo poluvreme i za nas i za njih", poručio je Cvetković posle utakmice.

RUMUNIJA - SRBIJA 22:23 (9:13)

Baja Mare. Dvorana: Laskar Pana. Gledalaca: 2.080. Sudije: Jesper Kirkholm Madsen i Henrik Mortensen (Danska). Sedmerci: Rumunija 6 (4), Srbija 2 (2). Isključenja: Rumunija 10, Srbija 10 minuta. Semafor: 2:3 (10), 7:5 (18), 8:8 (21), 8:12 (28), 10:14 (35), 15:15 (44), 26:18 (47), 20:20 (54), 20:22 (56), 21:22 (57), 22:23 (60).

Rumunija: Janku, Ćintek, Moćanu 3, Ramba, Grigoras 3, Jonea 8 (4), Popesku, Rakotea 2, Sadoveak 2, Čepregi, Lazar 1, Humet, Fenići, Oniejekve 3, Savenko, Pavel.

Srbija: Šešum 1, Đukić 4, P. Nenadić 7 (2), Marković 2, Đorđić 4, Stojković 1, N. Ilić 1, Milić, Zelenović 2, Čutura, Prodanović, Abutović, D. Nenadić, Marsenić, Vujin 1, Cupara.

(foto: MN press)