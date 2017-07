Goleada u Kruševcu: Rad dva puta stizao vođstvo Napretka, Milošev odneo bod na Banjicu! Zemun iznenadio u Lučanima

Bez golova samo na Voždovcu, gde je odoleo Radnik iz Surdulice

Krenulo je ofanzivno, ali sa čak tri remija. Odigrano je još pet utakmica prvog kola Superlige, a pobede su ostvarili samo Spartak Ždrepčeva krv i Javor. Najviše uzbuđenja bilo je u Kruševcu, gde je domaćin dva puta vodio protiv Rada, ali su Građevinari uspeli da osvoje vredan bod i pokazali da će biti tvrd orah u ovoj sezoni (2:2).

Spartak je savladao Bačku sa 2:1, ali je znatno lakše došao do tri boda nego što to pokazuje rezultat. Domaćin je poveo u 35. minutu preko Nemanje Nikolića, dok je pitanje pobednika rešio Mile Savković u 66. minutu. Strelac počasnog gola bio je Luka Mićić u 88. minutu, ali je bilo previše kasno da se gosti u potpunosti vrate u meč.

Borac u Ivanjici nije uspeo da se oproavi od ranog šoka i pogotka Stefana Tripkovića u petom minutu, pa je do kraja meča ostalo 1:0. Zemun je vodio u Lučanima ranim golom Stefana Lukovića, ali je domaćin do kraja prvog poluvrmena uspeo da postavi konačan rezultat zahvaljujući Predragu Pavloviću (1:1). U nastavku igre je bilo nekoliko solidnih šansi pred dva gola, ali nije došlo do promene rezultata.

Golova nije bilo samo na krovu Tržong centra Stadion, gde je Radnik iz Surdulice odoleo pred naletima Voždovca i sačuvao svoju mrežu.

SUPERLIGA - 1. KOLO:

Petak:

Vojvodina - Čukarički 1:0 (0:0)

/Ovusu 90+4/

Subota:

Partizan – Mačva 6:1 (4:0)

/Kosović 8, Tavamba 16, 68, Pantić 20, Đurđević 35, Mihajlović 85 – Lazarević 59 pen/

Javor Matis – Borac 1:0 (1:0)

/Tripković 5/

Spartak Ždrepčeva krv - OFK Bačka 2:1 (1:0)

/Nikolić 35, Savković 66 - Mićić 88/

Voždovac – Radnik 0:0

Napredak – Rad 2:2 (1:0)

/Kasalica 39, Alivodić 66 - Lutovac 55, Milošev 80/

Mladost Lučani – Zemun 1:1 (1:1)

/Pavlović 39 - Luković 7/

Nedelja:

19.00 Crvena zvezda - Radnički Niš

