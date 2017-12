Goran Stevanović u Trećoj ligi Kine

Posle skoro dve godine bez posla, Goran Stevanović je pronašao novi trenerski angažman. Nekadašnji prvotimac i šef stručnog štaba Partizana otisnuo se u Kinu i potpisao ugovor sa tamošnjim trećeligašem Kvingdao Jononom.

To je povratak popularnog Plavog na klupu ovog kluba, s obzirom da je bio strateg od početka septembra do kraja oktobra 2013. godine.

Zajedno sa Stevanovićem, ugovore sa Kvingdaoom potpisali su Saša Mirković i Zoran Stefanović (pomoćni treneri), Milan Ševo (trener golmana) i Vladimir Pavićević (kondicioni trener).

„Radna etika gospodina Stevanovića i njegov unapređeni taktički koncept su naišli na oduševljenje kluba i navijača. Verujemo da ćemo s njim ostvariti svoje ciljeve, odnosno da će nam se Goran i njegovi saradnici odužiti na poverenju“, stoji u sopštenju kluba.

