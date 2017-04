Gordon i Birčević probudili Partizan, Dinamik bez snage za iznenađenje

Gosti sa Dorćola odigrali veoma dobro prvu četvrtinu, preokret crno-belih u nastavku

Košarkaši Partizana oporavili su se od poraza u derbiju i u trećem kolu MOZZART Superlige kao domaćini savladali debitanta, ekipu Dinamika sa 76:66.

Nije ekipa Aleksandra Džikića ni večeras pružila neko pretereno blistavo izdanje, ali je razlika u kvalitetu ipak tolika da su crno-beli rutinski upisali pobedu posle nešto jače odigrane druge i treće četvrtine.

Trenera crno-belih može da obraduje solidna partija Džamonta Gordona, dok su standarno dobri bili Stefan Birčević i Vanja Marinković. Džikić nije mogao da računa na najboljeg strelca ove sezone Vila Hečera koji je u derbiju povredio skočni zglob.

Ponovo je Partizan uspavano ušao u utakmicu. Kako drugačije objasniti činjenicu da su gosti sa Dorćola vodili tokom cele prve četvrtine.

Poprilične probleme u tom periodu pod košem Partizanovim visokim igračima pravio je veteran u ekipi Miroslava Nikolića, Kimani Frend.

Međutim, crno-beli su se uozbiljili sredinom drugog perioda i tada je počeo preokret.

Za samo nekoliko minuta, predvođeni Stefanom Birčevićem crno-beli su stigli do prve dvocifrene prednosti na utakmici (33:23). Nešto kasnije u dobrom šuterskom raspoloženju priključio mu se i Vanja Marinković.

Tu prednost Partizan je, u principu, rutinski održavao i u trećoj deonici, a uspeo je da je i uveća kada se pomenutom tandemu pridodao i Amerikanac Džamont Gordon.

Na drugoj strani, kako to obično biva, zablistao je i nekadašnji košarkaš Partizana Marko Čakarević. Na kraju je baš on bio najefikasniji igrač Dorćolaca sa 21 poenom.

Negde početkom poslednje deonice je ekipa Aleksandra Džikića i definitivno rešila pitanje pobednika. U tom periodu kapiten Veličković je pogodio dva puta, crno-beli su otišli na plus 17 (69:52) i to je otprilike bilo to.

Partizan je finiš utakmice odigrao nešto opuštenije, a Nikolićeva ekipa je to iskoristila kako bi ublažila poraz.

PARTIZAN - DINAMIK 76:66 (14:16, 26:15, 25:21, 11:14)

Hala Pionir

Gledalaca: 1.034

Sudije: Marko Juras, Marina Juras, Marko Pecelj

PARTIZAN: Ratkovica 6, Vrabac 5, Marinković 12, Veličković 9, Majstorović, Birčević 11, Koprivica, Andrić 9, Pot 8, Karahodžić, Gordon 14, Luković 2.

DINAMIK: Stevanović 7, Ćirković, Milisavljević 4, Vulikić, Beslać, Lazić 6, Gavrilović 5, Bruks 3, Čakarević 21, Tornjanski, Frend 10, Sedmak 7.

(FOTO: Starsport)