Erupcija oduševljenja na Stamford Bridžu

Veličina slova A A A

Stamford Bridž je eksplodirao. Erupcijom pomešanih emocija započeta je slavljenička fešta u Zapadnom Londonu. Džon Teri polako se ispraća u legendu, a dom novog vladara engleskog fudbala dobija, izgleda, novu ikonu. I to u liku Antonija Kontea.

Grof Hanibal

Predalek je put do postizanja tako kultnog statusa, ali navijači, igrači i svi članovi stručnog štaba obožavaju temperamentnog Italijana! Toliko da su mu spevali pesmu, koja je do suza dovela Konteovu prelepu ženu Elizabetu Muskarelo. A onda i udelili improvizovanu kraljevsku krunu i šampionski pehar, kao podsetnik da je upravo on kralj Stamforda i čovek koji je vratio titulu u plavi dom.

Vatromet na Stamford Bridžu - 1:0, 1:1, 2:1, 3:1, 3:2, 3:3, 4:3! Gol i greška, osmeh i suze večnog kapitena... (VIDEO)

Gospodine Konte, ovo je za vas...

(FOTO: Action Images)