Gospodski potez za kraj: Božinov oprostio sva dugovanja

O odlasku bugarskog internacionalca govorio sportski direktor crno-belih Ivica Iliev

Bilo je stranaca koji su ostavili jači utisak u Partizanu, ali poslednjim činom Bugarin Valeri Božinov kao da se potrudio da uđe pod kožu Grobarima.

Sportski direktor crno-belih otkrio je da je nekadašnja vedeta Lečea i Juventusa pristao da raskine ugovor sa crno-belima i oprosti sva dugovanja.

„Podatak da se oprostio od novca koji mu se dugovao dovoljni govori. Nije ljubav pokazivao rečima, nego delima. Pojedinci to nikada nisu uradili. Uostalom, to i ne moraju, jer su to njihova potraživanja. On je shvatio finansijsku situaciju u kojoj se klub nalazi, uvideo je da su njegove finansije opterećenje za klub“, rekao je sportski direktor crno-belih Ivica Iliev.

On je rekao da Božinov demonstrirao talenat u Partizanu, ali da se klub odlučio da već formira ekipu za leto.

„To je igrač koga možda i najbolje poznajem od svih u Partizanu, jer sam mu bio suparnik u Italiji. Kada je dolazio bio sam izričit u stavovima da je Boža na 50 posto od svojih mogućnosti. Statistički je mnogo dao Partizanu, dao je mnogo golova i u tim momentima je pokazivao talenat. Odlučili smo se za ovakav korak i zbog činjenice da pravimo tim za leto“, dodao je Iliev.