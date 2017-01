ZVANIČNO: Gudelj u Kini, do 2020. zaradiće milione

Ajaksu ide oko 5.000.000 evra plus procenti i bonusi

Veličina slova A A A

Ono što smo najavili, to se i dogodilo - Nemanja Gudelj ide u Tijanđin Tedu! Dva kluba su se dogovorila oko transfera, a Kopljanici bi trebalo da zarade oko 5.000.000 (plus procenti i bonusi). Gudelj je potpisao trogodišnji ugovor, a do 2020. godine zaradiće oko 17.000.000 evra, navodi se u holandskom Telegrafu.

Kako prenose holandski mediji, Gudelj je već obavio lekarske preglede u Utrehtu i nastaviće karijeru na Istoku.

Gudelj jednostavno nije mogao da odbije ovakvu ponudu, a već dva meseca nije ni na klupi Ajaksa zbog ličnih problema sa trenerom Peterom Bošom.

Cunami koji preti evropskom fudbalu! Kineski Zmaj je spremio munje

Gudelj je 2015. stigao u Ajaks, a od tada je odigrao 59 utakmia i postigao sedam golova. Posle Bazura koji je otišao u Volfzurg, Gudelj je drugi fudbaler Ajakasa koji je napustio klub ove zime.

Pomalo neobična destinacija za srpskog internacionalca, ali kako stvari stoje brzo ćemo se navići na ovakve transfere.

Kineski novac dominira ove zime. Podsetimo, Gudelja su prethodnih nedelja posmatrali Sevilja, Sanderlend i Zenit. Ali, Kina je opet pobedila.

Sve vesti sa transfer pijace možete pratiti OVDE.

(FOTO: Action images)