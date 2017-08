GOTOVO! Jovetić uzeo Mbapeovu “desetku“

Crnogorski napadač definitivno u timu Leonarda Žardima

Krenuo je na lekarske preglede u Marselj, a završio je u Monaku! Stevan Jovetić i definitivno će sledeće sezone igrati na stadionu Luj drugi što je i sam potvrdio slikavši se u dresu Kneževa.

Posebno zanimljivo je to što je to uradio u dresu sa brojem deset, koji je ovog leta preuzeo Kilijan Mbape. Međutim, to je bilo pre no što je Pari Sen Žermen krenuo da luduje, prvo doveo Nejmara, a zatim se zaleteo i na 18-godišnjeg Monakovog vunderkinda. Toliki novac, pa i šansu da zaigra u tandemu sa Nejmarom bilo je zaista teško odbiti. Jovetićeva fotografija sa “desetkom“ na leđima samo je potvrda onog o čemu se već danima pisalo - Mbape ide na Park prinčeva.

Što se tiče Jovetića, on prema izveštajima francuskih medija nije direktna zamena za Mbapea, već za Valera Žermena, koji je uglavnom igrao kao polušpic, mada češće kao džoker sa klupe. Što će reći da će Jovetićeva minutaža zavisiti od formacije koju Leonardo Žardim bude forsirao. Nije nemoguće da je portugalski strateg rešio da ubuduće igra sa dva špica - Falkaom i Jovetićem. Naravno, Kolumbijac bi bio najistureniji, Jovetić nešto iza.

Kad je u pitanju cena transfera, svi mediji su saglasni u tvrdnji da će Inter na ime obeštećenja za crnogorskog napadača zaraditi 11.000.000 evra.

(FOTO: lian_sport)