GOTOVO: Partizan prodao Evertona

Italijanski SPAL plaća 600.000 evra, od toga 400.000 odmah, a ostalo na rate. Ugovor na dve i po godine

Veličina slova A A A

Partizanov Brazilac Everton Luiz definitivno će karijeru da nastavi u italijanskom prvoligašu SPAL-u, u transferu vrednom 600.000 evra na ime obeštećenja, potvrđeno je MOZZART Sportu u Humskoj 1.

Šampion Srbije je tražio nešto više novca, ali je na kraju pristao na ovu sumu. U klubu su hteli da ispoštuju želju igrača da ode u Seriju A, na čemu je insistirao minulih dana, na neki način da mu se i tako oduže za sve što je uradio u crno-belom dresu u prethodne dve godine.

Za crno-bele je otežavajuća okolnost bila ta što je Evertonu ugovor isticao na leto, postojao je rizik da tad ode bez obeštećenja.

Od pomenutih 600.000 evra, Italijani će odmah uplatiti 400.000 evropskih novčanica, dok će ostatak stići na rate do marta. Prethodni Evertonov klub, švajcarski Sent Galen, dobiće 15 posto od ukupnog obeštećenja, to je stavka utanačena kada je u zimu 2016. došao u Humsku.

Everton se u sredu pozdravio sa saigračima u Sportskom centu Zemunelo i u četvrtak će otputovati u Italiju na preglede i potpis ugovora sa SPAL-om. Saradnja bi trebalo da bude ozvaničena na period od dve i po godine.

Rastanak je protekao u prijateljskom tonu, a dosadašnji saigrači su Evertonu poželeli mnogo sreće i uspeha u nastavku karijere.

Brazilac ima 29 godina, a u dresu Partizana odigrao je 72 takmičarske utakmice i postigao tri gola. Navijači crno-belih svakako će najviše pamtiti onaj iz 151. večitog derbija kad je udarcem sa više od 30 metara u 95. minutu doneo bod (1:1). Pored toga, Grobari su ga zavoleli zbog velike borbenosti i požrtvovanja.

Tokom zimskog prelaznog roka za Evertona su se još interesovali moskovski Dinamo, Orlando Siti, Rostov i Genčlerbirligi.

Piše: Aleksandar Joksić

(FOTO: Star sport)