Srbija ostala bez evropske krune

Izabranice Stevana Karadžića u osmini finala EP u Pragu izgubile od Letonije

Evropska ženska košarka dobiće novog šampiona. Selekcija Srbije izgubila je od Letonije sa 75:70 (24:12, 10:20, 19:19, 22:19) u Pragu i tako u osmini finala završila takmičenje na kontinentalnom šampionatu.

Kristine Vitola je sa 19 poena bila najefikasnija u pobedničkoj ekipi, Anete Šteinberga je dodala 18, a Ieve Krastina 13 poena.

Tamara Radočaj postigla je 14 za Srbiju, a Jelena Milenković dodala je još 13 poena za branioca titule.

Očajno su srpska košarkašice počele utakmicu, dok su Letonke pružile sjajnu partiju. Već u prvoj četvrtini Letonija je imala 14 poena prednosti (24:10).

U drugom kvartalu Srpkinje su zategle odbranu, popravile napad i stigle do minus dva (32:34).

Treća četvrtina, odnosno sam finiš ovog perioda doneo je i jednu od retkih prednosti za Srbiju - 51:49.

Međutim, u poslednjoj deonici srpske košarkašice su pale. Letonske su to iskoristile, a kada su trojkom Ieve Krastine na minut pre kraja otišle do plus šest (72:66), spasa nije bilo.

U penal završnici letonske košarkašice su imali mirniju ruku i deblje živce i zasluženo stigle do pobede.

(FOTO: Action Images)