Govori Paolo Maldini: Milan, treneri, saigrači, protivnici, današnji fudbaleri, stil igre...

Legendarni kapiten Rosonera pričao zašto je nepoželjan u klubu, o Donarumi, najdražem golu, najboljim današnjim defanzivcima

Tokom grandiozne karijere Paola Maldinija, Milan je doživeo svoje najsvetlije trenutke i postao jedna od najtrofejnijih klubova sveta. Jedan od najboljih defanzivaca svih vremena je sa Milanom osvojio skoro sve. Čak pet puta je bio prvak Evrope...

Sa Maldinijevim odlaskom u penziju se nekako poklopio i strmoglav pad slavnog kluba koji je od tada osvovjio samo jedan Skudeto od velikih trofeja. Maldini se retko pojavljuje u javnosti da priča o Milanu i fudbalu, ali kada se pojavio kao što je to juče bio slučaju u jednoj TV emisiji, onda njegove reči imaju posebnu težinu na Apeninima.

Legendarni defanzivac se po završetku velike karijere nije vraćao u fudbal mada je često pominjan kao mogući direktor Milana. Ipak, to se nije desilo, a nije tajna da nema baš najbolje odnose sa Adrijanom Galijanijem.

„Otac mi je bio kapiten Milana, ja sam rođen u Milanu, deca su mi igrala u mlađim kategorijama Milana... Volim Milan i ako bi jednog dana dobio šansu, rado bih se vratio. Ali trenutno je to teško očekivati jer mene u klubu vide kao problem. Nije mi neophodno da radim u Milanu, ali bih to voleo“, istakao je Maldini.

Za supertalentovanog Đanluiđija Donarumu predviđaju da bi mogao da krene Maldinijevim stopama i izraste u klupski simbol. Od odlaska Maldinija, Milan nije imao takav talenat iz sopstvene produkcije.

„Vidi se da je jako talentovan. Znali smo da je taj dečko nešto posebno još kada je došao u podmladak. Samo oni koji ne razumeju fudbal, nisu videli kakav je biser Điđo. Posle Bufona koji je debitovao baš protiv Milana, Điđo je momak u kojem vidim isti potencijal i talenat. Odlično je građen, veoma je brz i sjajan je momak. Sada svi pričaju o njemu, a u takvim situacijama morate da budete dobra osoba da bi se izolovali od svih tih priča i fokusirali se na teren“.

Milan proživljava najteže trenutke u poslednjih skoro 30 godina. Mnogi navijači Milana bi voleli da vide Maldinija na nekoj od rukovodećih pozicija.

„Za pet godina nije osvojeno ništa osim jednog Superkupa Italije, a Milan već tri godine ne igra u Evropi. Znam da predsednik Berluskoni pokušava da proda klub, ali ne znam mnoge bitne stavri oko toga. Kao naprimer, koliko novca vlasnici žele da investiraju u tim. Da bi se Milan vratio tamo gde je bio pre 10 godina, potrebno je mnogo novca da se uloži“.

Tokom bogate karijere, Maldini je u Milanu igrao sa mnogim velikim fudbalerima. Izdvojio ih je nekoliko.

„Franko Barezi je bio veliki igrač i veliki kapiten. Nije mnogo pričao, ali na terenu i van njega je bio broj jedan. Van Basten je bio najjači saigrač kojeg sam imao, ali sjajni su bili i Gulit, Ševčenko, Kaka...“

Od protivnika je istakao dvojicu.

„Maradona je najbolji igrač protiv kojeg sam igrao. I Fenomen Ronaldo je bio težak rival. U te dve godine koje je igrao u Interu pre povreda, Ronalda je bilo jako teško zaustaviti“.

Maldini je radio i sa brojnim velikim trenerima.

„Imao sam sreće sa trenerima. Počeo sam sa Lidolmom koji voli mlade igrače i dao mi je šansu da debitujem. Posle njega je došao Arigo Saki od kojeg sam mnogo naučio. Potom je došao Kapelo koji je bio miks velikih trenera i na kraju je tu bio moj prijatelj Anćeloti. Takođe, trenirao me je i otac Ćezare u mladoj reprezentaciji, u A selekciji i nekoliko meseci u Milanu. Bilo je to lepo iskustvo“.

Maldinija posebno pamte po elegantnom stilu igre.

„Uvek sam se trudio sa igram čisto. Išao sam na loptu, a ne na noge protivnika. Kada igraš tako, onda dobijaš i poštovanje protivnika. Razlika je između agresivnog i prljavog načina igre“.

Bio je defanzivac, ali je umeo povremeno i da ugrozi gol protivnika.

„Najdraži mi je prvi gol protiv Koma. Dobili smo 1:0, a Berluskoni mi je posle meča poklonio lep sat“.

Od današnjih defanzivaca ističe dvojicu.

„Serhio Ramos je veoma dobar. Sviđa mi se i Tijago Silva koji mi se dopao od prvog dana u Milanu“.

Nema dilemu ko je najbolji fudbaler sveta...

„Mesi je danas moj omiljani fudbaler. On je jedinstven u fudbalu i radi stavri koje drugi ne mogu da urade. Mada je i Kristijano Ronaldo takođe sjajan igrač“.

