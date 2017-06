Grad svetlosti se poklonio kralju šljake - Rafaelu X

Nadal u furizonom stilu stigao do jubilarne i rekordne 10. titule na Rolan Garosu pobedivši u finalu Vavrinku sa 6:2, 6:3 i 6:1

Rafael Nadal je uradio nemoguće! Bik sa Majorke je postigao ono što niko nikada nije - osvojio je jedan gren slem 10. put. Pukla je LA DECIMA! Naravno, u pitanju je Rolan Garos na kojem je sada već krunisani kralj šljake u finalu savladao bez većih problema pomalo indisponiranog Stena Vavrinku sa 3:0, po setovima 6:2, 6:3, 6:1. Neverovatni as je tako uspeo da podigne Kup musketara bez izgubljenog seta!

Na samom startu meča Švajcarac je uspeo da drži balans, čak i da stigne do prvih brejk lopti. Čak 35 stepeni celzijusa na centralnom terenu kompleksa u Parizu, stadionu Filip Šatrije više je odgovaralo ravnim, snažnim udarcima Vavrinke. Kako je vreme prolazilo tako je Rafa preuzimao kontrolu nad susretom, ali i samim protivnikom koji je gubio živce u neverici šta as sa druge strane mreže postiže i stiže.

U drugom setu Vavrinka, kojem je ovo prvi poraz u gren slem finalima (do sada 3 od 3) je krenuo na sve ili ništa, uvidevši da mora da bude maksimalno agresivan ne bi li nešto mogao da uradi protiv ovako raspoloženog Kralja šljake. Logika je jasna pošto mu je upravo takav stav doneo pobedu nad Đokovićem u finalima u Parizu 2015. i Njujorku 2016. godine. Protiv takvih asova puca se iz svih oružja, pa ako krene onda imate šansu, a ako ne... A upravo je ovaj drugi scenario viđen danas u Gradu svetlosti. Isfrustrirani Sten je u besu slomio reket, jer je to bilo jedino što je mogao da uradi protiv onakvog, razbijački raspoloženog Nadala.

Treći deo finala je doneo malo spuštanje nivoa igre Španca, što je dalo nadu navijačima da će meč potrajati. Pužali su na Filip Šatrijeu podršku Stanimalu, ali nije mu se dalo. Rafa je bio spreman za krunisanje!

Zahvaljujući ovoj pobedi Nadal, koji je ujedno stigao i do 15. gren slem titule čime se probio na drugo mesto večne liste iza Rodžera Federera (18) zauzeo je drugo mesto na ATP listi koje će do ponedeljka ujutru držati Novak Đoković. Naš as će skliznuti na četvrto mesto, a Vavrinka ostati između njega i Nadala. Španac će do kraja sezone imati dobru priliku da se vrati na lidersku poziciju na svetskoj lestvici, pošto Endi Mari, koji je trenutno prvi, brani mnogo poena, a Nadal praktično ništa. Bik sa Majorke je poslednji put bio na "vladarskom mestu" još jula 2014.

Pobedniku finala sledi 2.000 ATP poena i čak 2.100.000 evra, a poraženi dobija 1.200 bodova i 1.060.000 evra.

SVE RAFINE TITULE U PARIZU

2005. Marijano Puerta (Argentina) 6:7 (3) 6:3 6:1 7:5

2006. Rodžer Federer (Švajcarska) 1:6 6:1 6:4 7:6 (4)

2007. Rodžer Federer (Švajcarska) 6:3 4:6 6:3 6:4

2008. Rodžer Federer (Švajcarska) 6:1 6:3 6:0

2010. Robin Soderling (Švedska) 6:4 6:2 6:4

2011. Rodžer Federer (Švajcarska) 7:5 7:6 (3) 5:7 6:1

2012. Novak Đoković (Srbija) 6:4 6:3 2:6 7:5

2013. David Ferer (Španija) 6:3 6:2 6:3

2014. Novak Đoković (Srbija) 3:6 7:5 6:2 6:4

2017. Sten Vavrinka (Švajcarska) 6:2 6:3 6:1

PUT DO FINALA

1. kolo B. Per (Francuska) 6:1 6:4 6:1

2. kolo R. Hase (Holandija) 6:1 6:4 6:3

3. kolo N. Basilašvili (Gruzija) 6:0 6:1 6:0

4. kolo R. Bautista Agut (Španija) 6:1 6:2 6:2

1/4 finale P. Karenjo Busta 6:2 2:0 predaja

1/2 finale D. Tim (Austrija) 6:3 6:4 6:0

Finale S. Vavrinka 6:2 6:3 6:1

(foto: Action Images)