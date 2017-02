GRAFIKA: Tek su mu 23, a samo ga gol deli od statusa Evertonove legende! A kako stoje stvari u drugim klubovima?

Romelu Lukaku juri 60. gol u Premijer ligi, Hari Kejn za petama Tediju Šeringemu...

Diksi Din je ušao u istoriju kada postigavši 60 golova za jednu sezonu, ali davno su prošla vremena kada je Everton mogao da se pohvali kvalitetnim špicevima. Svakakvih je tu bilo fudbalera, ali kako je Mančester junajted Karamela ukrao Vejna Runija pre no što je on ostavio traga na Gudisonu treneri su u Evertonu morali da se dovijaju ne bi li stigli do golova. Sve dok se nije pojavio Romelu Lukaku.

Možda nije dovoljno dobar za Čelsi - mada bi se dalo naći onih koji bi imali šta da zamere na takvoj konstantaciji - ali za Everton je kao stvoren. Treba li, uostalom, veći dokaz od podatka da bi u subotnjem susretu sa Midlzbroom Romelu Lukaku, momak koji će tek u maju proslaviti 24. rođendan, mogao da postane najbolji strelac Evertona u istoriji lige!

Na tom mestu je sada Dankan Ferguson sa 60 pogodaka uz svoje ime. Lukaku je sa četiri komada u šamaranju Bornmuta stigao do kote 59. A ponovimo - tek su mu 23 godine. I tek mu je ovo četvrta sezona u klubu.

A kad smo već pomenuli Everton, da pogledamo i kako stoji situacija u drugim klubovima...

(NAPOMENA: Zvezdica označava da je igrač još u klubu)

Dakle, Džejmsu Morisonu nedostaju dva komada da stigne Pitera Odemvingija u Vest Bromvič Albionu, Barnlijev Ešli Barns ja na tragu Danija Ingsa, U Stoku Džonatan Volters juri Pitera Krauča, ni Nikica Jelavić nije siguran u Halu, dok je istinski ozbiljan poduhvat pred Harijem Kejnom, koji je u poteri za Tedijem Šeringemom.

