GRAFIKA: Zvezdaši, nemate pravo da se žalite

Jeste naporno, ali košarkaši Crvene zvezde nemaju pravo da se žale!

U prvom delu sezone Evrolige koja se igra u novom formatu crveno-beli su prevalili najmanje puta. Odlazeći na dosadašnjih sedam gostovanja Beograđani su prešli ukupno 42.360 kilometara. Ovo istraživanje sproveo je jedan izraelski portal i ono se, naravno, odnosilo na sve evroligaše.

Očekivano, baš kao i u starom formatu, u avionu najviše provode košarkaši Uniksa i Baskonije, dok je situacija za CSKA značajno bolja, jer je taj klub kupio lični avion. Zahvaljujući redovnim iznajmljivanjima letelica u povlašćenom položaju su još samo Fenerbahče, Real Madrid, Barselona i Bamberg. Dodatna olakšica za sve turske klubove je što u tri navrata ne moraju da izlaze iz Istanbula, pošto su sva četiri gradski rivali.

Bez obzira na to Crvena zvezda je zauzela, u ovom slučaju najbolje poslednje mesto, zahvaljujući činjenici da joj veliki broj rivala "živi" u komšiluku - Olimpijakos, Panatinaikos, Armani, svi Turci... Upravo su članovi ove osmorke u najboljem položaju. Iza crveno-belih slede klubovi iz Istanbula (43.000), pa atinski velikani (47) i na kraju milanski Armani (50).

Evo i kompletne grafike:

