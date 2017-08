Grbić zadovoljan: Bićemo spremni ko god da bude protivnik

"Četvrtfinale važnije od finala", kaže Aleksandar Atanasijević

Srbija je u četvrtfinalu Evropskog prvenstva koje se održava u Poljskoj. Do toga je došla ubedljivom igrom i trijumfom od 3:0 nad Finskom i maksimalnim učinkom u grupi A.

Selektor Srbije Nikola Grbić nije krio zadovoljstvo učinjenim.

"Pristup u energetskom smislu je bio jako dobar. Bili smo jako skoncentrisani. Videlo se da smo agresivni počevši od servisa pa do odbrane. Napadali smo jako dobro. Imali smo problema sa prijemom njihovih snažnih servisa. Kompenzovali smo to sa dobrim napadom. I to nam je davalo mirnoću. U tom smislu sam zadovoljan. Jako mi je drago zbog načina na koji smo sve odradili. Zadržali smo mirnoću", kaže Nikola Grbić.

Ima vremena za odmor.

"Pripremamo sve opcije, za sve protivnike sa kojima možemo da se sastanemo. Samo da vidimo ko će biti i bićemo spremni. Ko god bude neće biti tu slučajno. Očekujem od sada pa do kraja Evropskog prvenstva teške protivnike".

Posle pobede i plasmana u četvrtfinale uzbuđen je bio i Aleksandar Atanasijević. Ali, u glavi mu je samo naredni meč.

"Bitna pobeda. Svi smo u igri. Spremamo se za četvrtfinalni meč, mislim da će to biti Bugarska. To je važniji meč od finala", kaže Atanasijević.