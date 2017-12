"Koliko je samo igrača stvorio, njegovi časovi ljubavi, toliko svega... Ako je to samo 113.000 evra, pa platiće Partizan, ali nemojmo biti licemerni. Ako 113.000 evra košta da se izbriše njegova istorija, nama partizanovcima će biti krivo", kaže nekadašnji as crno-belih

Veličina slova A A A

Sat otkucava, a vremena je sve manje za Partizan da obezbedi novac kojim bi se isplatilo dugovanje prema Dušku Vujoševiću od 113.000 evra, zbog čega se podigla ogromna prašina u košarkaškoj javnosti.

Prvi čovek Parnog valjka Ostoja Mijailović tvrdi da klub nema taj novac i da mu zbog takvog poslovanja preti gašenje, dok je trofejni stručnjak otkrio da su mu sredstva potrebna radi očuvanja zdravlja, odnosno transplatacije bubrega.

Proteklih dana se u košarkaškim krugovima moglo čuti dosta oprečnih komentara na račun kompletne situacije, a svoje mišljenje dao je i legendarni košarkaš crno-belih Goran Grbović.

"Duletova tužba je puštanje giljotine da se odseče glava. Njegov trud je mnogo veći od 113.000 ili 513.000 evra... Deset puta je veći zbog onoga što je uradio za Partizan, ma stotinu puta. Koliko je samo igrača stvorio, njegovi časovi ljubavi, toliko svega... Ako je to samo 113.000, pa platiće Partizan to, ali nemojmo da budemo licemeri, da svi peremo ruke sa 'ja sam bio trener, on je bio sportski, a onaj poslovni direktor, ovo je predsednik...' Nemojte, molim vas. To nije istina. Želeo si da budeš sve, da budeš pokret, a jedan je bio Marlon Brando, zbog koga je nastao rok'n'rol", kaže Grbović u štampanom izdanju Blica i nastavlja:

"Nemoj da izigravaš Če Gevaru, pa kažeš 'bio sam samo običan trener i pošteno sam zaradio svoj novac'. Bio si sve u klubu, dragi Dule. I zaslužio si da budeš sve jer je bilo toliko nesposobnih ljudi oko tebe, koji ništa nisu radili i koji su ti na kraju zabili nož u leđa. Dule je s pravom ljut. Dve godine niko nije razgovarao s njim".

Grbović je uveren da će "partizanovcima teško pasti da se izbriše Vujoševićeva istorija u klubu, ako ona košta 113.000 evra".

"Miševi su dobili male zube, ostali su u klubu, jedu taj sir i dalje, jedu li jedu... Neće oni to obrisati, oni koji su ti zabili nož u leđa. On (Vujošević) izgubio je zdravlje zbog Partizana i Partizan svakako treba da ga isplati".

Mišljenje nekadašnjeg asa je da Partizan sada ruši poslednji mit, a situaciju poredi sa onom u Crvenoj zvezdi...

"U Zvezdi nema mitova, čist posao, pravi mlade igrače, ima mladog trenera, ne brukaju se u Evroligi, dobro guraju... Mitovi mogu da se ruše tek kaada osvojite Evroligu. Partizan je to uradio i igrao je četiri Fajnal fora. Sada je tu gde jeste. Svi mitovi su srušeni, poslednji mit je otišao, još samo da nađem lampu, protrljam, vratim duha i sve je gotovo. Partizan ruši svoj poslednji mit. Tužbi ima i u Zvezdi, kako od bivših igrača, tako i od trenera, jer transparentnost je dozirana kod oba kluba. Na drugoj strani, Čanak je peti trener Partizana u poslednje dve godine. Ko je izabrao Božića, ko je postavio, a ko smenio Mutu Nikolića? Pitam, a odgovora nema", zaključuje Grbović u razgovoru za Blic.

(FOTO: MN Press)