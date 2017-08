GRČKA: Za medalju i bez Adetokunba

Obrana jača strana, šut potencijalni problem

OČEKIVANJA

Dvostruki osvajači Evropskog prvenstva s velikim ambicijama dolaze na predstojeći šampionat. Bili su u najužem krugu favorita za osvajanje medalje sve do informacije da na šampionatu neće učestvovati Janis Adetokunbo! Kakav šok i neverica kod Grka, ova tužna vest izazvala je pravi tektonski poremećaj! Ali, i bez Janisa, Grčka ima tim za medalju.

Na klupi Helena sedeće Kostas Misas, koji već ima jednu osvojenu zlatnu medalju s Grčkom, doduše na prvenstvu do 20 godina. Prekaljeni stručnjak selektirao je odličan tim, koji ima kvalitet da se nađe u završnim borbama. Iako su se Spanulis i Zisis penzionisali iz reprezentacije, spoljna pozicija je i dalje jaka. Srce tima činiće: Slukas, Kalates, Papas i Macaris – kvartet koji bi svaki trener poželeo u svom sastavu, čak i onaj koji preferira šutere. Sva četvorica su pravi timski igrači, veoma inteligentni, grizu u odbrani i što je najvažnije – odlično prepoznaju situacije na parketu. Ako je potrebno, cediće napad do isteka 24. sekunde, sve dok se ne ukaže šansa za lake poene. Tačnije, dok protivnička odbrana ne popusti.

Dakle, uvek traže najbolje moguće rešenje u napadu, ne spadaju u sebične igrače (izuzev, ponekad, Papasa). Od njih četvorice, Papas ima najprecizniji šut spolja, dok je ostaloj trojici šut pod tačkom “razno”. Međutim, znaju da pogađaju ako ostanu sami (izuzev Kalatesa). Već sada možemo da se kladimo da će protivnici ostavljati samog Kalatesa na šutu, a ako on bude pogađao, to će predstavljati samo bonus za Grke.

Od cele spoljne linije najviše poena u rukama ima Papas, tako da bi on trebalo da bude na tiketima za igru plus koševi. Poziciju krila pokrivaće Kostas Papanikolau, košarkaš koji je možda najbolji u Evropi kada je reč o igri bez lopte. Odlično prati sve akcije, a kretnja po čeonoj liniji mu je izvaredna, raspolaže sasvim dobrim šutem, posebno je opasan kada ostane sam u korneru. Pored toga, u stanju je da čuva sve pozicije od jedan do tri. Neretko je dobijao zadatak da motri na protivničke plejmejkere! Pošto je bio projektovan za nosioca reprezentacije, Janisa će morati da zameni kako zna i ume njegov stariji brat Tanasis. Sličan tip igrača, ali treba reći da je Janis bolji u odnosu na starijeg člana familije. Tanasis je dobru sezonu u Andori krunisao ugovorom s Panatinaikosom.

Na poziciji niskog krila od velike koristi može da bude još Papapetru. Čvrst, uvek na skoku i po pravilu kažnjava svakog ko ga je zaboravio samog iza linije 6,75 metara. Pod koševima neprikosnoveni će biti Printezis, Burusis i Papajanis. Dobar trio. Jorgos Printezis je toliko neugodan za čuvanje da bi o tome mogao roman da se napiše. Sa svojim “pogačicama” u stanju je da izluđuje čuvare. Pošto više nema Spanulisa u nacionalnom timu, jedan je od glavnih kandidata da lopta bude u njegovim rukama u neizvesnim završnicama. Kao po pravilu, u poslednja dva-tri minuta ne promašuje bitne šuteve, već su mnogi počeli da veruju da ga neke više sile vode kroz celu karijeru. Pitaj boga za koliko je srčanih udara bio zaslužan njegov šut na foru u poslednjim trenucima utakmica… Nadamo se da u ovoj konstataciji grešimo…

Tandem teških petica biće Burusis – Papajanis. Burusis je već u ozbiljnim godinama, ali i dalje može na visokom nivou da odigra oko dvadeset minuta. Preiskusan je, jak i poseduje veliki raspon ruku, što mu pored visine pomaže da mu se horog ili poluhorog šutevi teško brane. Odličan je i u šutu van linije 6,75 metara. Mora da mu se izlazi visoko, u suprotnom može da veže dve-tri trojke... Bez problema. Veoma je dobar i u igri leđima ka košu, ali će on na ovom Evrobasketu imati zadatak da bude i mentor nadolazećoj zvezdi Papajanisu.

Prošlogodišnji 13. pik na draftu će za koju godinu biti u samom vrhu kada je pozicija pet u pitanju. Sigurno je dosta naučio, a i tek će od Vlada Divca u Sakramentu! Već ima kvalitet da bude ozbiljan faktor na prvenstvu. Verujemo da će imati i veću minutažu od Burusisa (Burusis je kandidat za minus koševa).

Kada se pogleda ovaj roster Grka, vidi se odličan tim, pre svega, dobro su popunjeni i nema sumnje da će se za prvo mesto u grupi u Helsinkiju “klati” s Francuzima. Od tog meča verovatno će zavisiti i konačan plasma Helena, najviše zbog ukrštanja u četvrtfinalu. Ako Grčka izgubi, smeši joj se drugo mesto u grupi, a to znači sudar s prvoplasiranim iz Grupe D (Srbija prvi favorit). Dakle, nisu isključena kalkulisanja, pre svega kod Grka, kako ne bi došlo do ovog sudara!

Godinama je zaštitni znak Grka igra na minus koševa. Znamo da se kao riba u vodi snalaze na utakmicama koje se vrte oko 50-60 poena. Međutim, sada su dosta ubrzali igru, a ona je bila još brža dok je Janis bio u timu. Bez obzira na to, znaju bez poblema da dobiju mečeve koji odlaze u debeo “plus”. Verujemo da mogu u polufinale, ali oprezno prognoziramo da će zauzeti neku poziciju između treće i šeste.

PREDNOSTI

Sada im je velika prednost atomska košarka koju mogu da igraju, pa transformacija u pozicione, duge napade u kojima se lagano peče rival. Takve promene će “ubijati” protivnike, pošto je teška adaptacija na ovakvu igru. Timski su veoma jaki, a gotovo uvek igraju “do koske” za svoju zemlju.

Još će ih više grupisati Janisov nenadani izostanak. Odbrambeno su veoma potetni, a čini se i da im je Misas na klupi pun pogodak, pošto ih više nego dobro poznaje. Nije zvučno trenersko ime, ali će iz svakoga izvući maksimum, pošto je s mnogima sarađivao u mlađim kategorijama. Kada upari pod koševima Printezisa i Burusisa, Misas će dobiti na širini u napadu, pošto obojica imaju dobar šut spolja. To će koristiti Tanasis Adetokunbo, Papanikolau, pa i bekovi koji će utrčavati kroz reket. Burusis spada u staru školu centara koja je znala uvek da podeli pravovremenu asistenciju. Ume i te kako da pošalje “back door” dodavanje.

MANE

Veći deo taktike Misasa pao je u vodu kada je desetak dana pred premijeru na šampionatu Janis Adetokunbo saopštio da neće moći da pomogne Grčkoj u napadu na medalju. Koliko su slabiji bez njega u timu najbolje je pokazala Srbija na “Trofeju Beograda”, iako je Misas krio karte na toj utakmici (ali sigurno mu nije bila zamisao da pukne sa skoro 30 razlike). Veliki problem Grčkoj selekciji može da bude šut, pre svih spoljne linije. Znaju da uđu u zonu sumraka i da ne mogu ni okean da pogode. Kao što smo već napomenuli, Kalates će morati nešto da ubaci, jer će u suprotnom biti igrač manje u napadu, pošto će odbrane skupljati na njemu. Ovo su neki od rebusa koje će Misas morati da reši. Kvalitet im je neosporan, izuzetno su neugodni i uz solidan šut spolja, Grčka će ući u samu završnicu. Pod pretpostavkom da se ne sastanu sa Srbijom pre polufinala.