Greg Popovič i snaga autoriteta na delu: Donald Tramp je bezdušna kukavica, patološki lažov, ceo svet to zna!

Kad poludi prevejani trenerski vuk

Nije baš tema za stranice sportskog sajta, ali kada ove reči izgovori veličina kakva je Greg Popovič moraš da se zapitaš. Uostalom, tako dokazane ličnosti treba saslušati, makar pričali i o stvarima koje prevazilaze domen njihovog delokruga. Legendarni trener San Antonija tako se obrušio na predsednika SAD Donalda Trampa, a sve povom smrti američkih vojnika u Nigeru.

"Predsednik Obama i drugi predsednici, većina njih nije želela da zove telefonom... Ja volim da okrenem kada mislim da je to prigodno, kada mislim da sam sposoban za to", rekao je Tramp verovatno pokušavajući da ućari neki politički poen.

Popovič je pobesneo.

"Iznova me čudi me i razočarava toliko toga što predsednik izgovori, pa i njegov pristup rukovođenja ovom zemljom, koji izgleda kao jedno beskrajno izazivanje neprijateljstva među ljudima. Ali njegovi današnji komentari o onima koji su izgubili voljene u vremenima rata, te laži da bivši predsednici Obama i Buš nikada nisu zvali porodice stradalih su toliko bezlične da nemam reči", krenuo je Popovič.

Dramska pauza. Uzdah. Reči je ipak pronašao.

"Ovaj čovek u Ovalnoj sobi je bezdušna kukavica koja misli da može jednostavno da raste time što će druge nipodoštavati. To je naravno njegova praksa, ali da radi to na ovaj način - da laže o tome kako su predsednici odgovarali na smrt vojnika - to je nisko da niže ne može. U Beloj kući sedi patološki lažov, intelektualno nedorastao, emotivno, psihološki nezreo da radi taj posao. Ceo sve to zna, posebno oni koji su svaki dan oko nega. Ljude koji rade sa predsednikom bi trebalo da je sramota, jer oni bolje od svih znaju koliko nije za ovaj posao, ali biraju da ne preduzimaju ništa povodom toga. To je njihova sramota".

(FOTO: Action Images)