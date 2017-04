Grin promašio trojku za pobedu - Efes izvukao trijumf u Pireju!

Anadolu došao do 1:1 u seriji - 73:71. Milutinov dobio udarac u koleno zbog čega nije igrao u drugom poluvremenu

Iznenađenje u Atini!

Anadolu Efes uspeo je da iščupa pobedu na gostovanju Olimpijakosu, slavi s 73:71 i dođe do 1:1 u seriji. Bila je to veoma tesna utakmica u kojoj je Olimpijakos imao napad za pobedu, ali je Erik Grin promašio trojku u poslednjoj sekundi.

Efes je sada u situaciji da sa dve pobede u Istanbulu dođe do plasmana na Fajnal for.

U prvom poluvremenu Olimpijakos je igrao na krilima Vasilisa Spanulisa koji je bio poput džinovskog znaka pitanja sa kojim Efes nije znao šta da radi. Sve se kretalo oko Bilija, a naravno pomoć je imao u svom vernom saputniku Jorgosu Printezisu.

Ipak, iako su se Pirejci i u nastavku kretali na pogon pomenutog dvojca, Efes je počeo da igra znatno bolje i preko Danstona i Hanikata potpuno su se vratili u igru. Inače, u tom periodu broj datih poena drastično je pao u odnosu na prvo poluvreme, a to je više odgovaralo gostima.

Poenima Hanikata Efes je došao do prednosti na nešto više od osam minuta do kraja i to je bio alarm Janisu Sfairopulosu da je brod počeo da se ljulja pod udarima vetra iz Turske.

Atmosfera se tada dodatno zagrejala, zagrmelo je sa tribina, a na pet minuta pre kraja Spanulis, Ertel i su pogodili trojke i dodatno uneli neizvesnot. U tom ritmu, poen za poen, igralo se sve do poslednja dva minuta. Kirk je na 48 sekundi pre kraja postigao dva poena i to se na kraju pokazalo kao odlučujuće. Grin je promašio trojku u poslednjoj sekundi.

Olimpijakos nije uspeo da preokrene i sada će morati da vadi kestenje iz vatre na gostovanju u Istanbulu. Biće to jako težak posao za Spanulisa, Printezisa i drugove. Prva dvojica su večeras briljirala, dali su po 20 poena, ali to nije bilo dovoljno.

Kod Efesa najefikasniji bio je Brajant Danston sa 16 datih poena.

Nikola Milutinov dobio je udarac u koleno zbog čega je igrao manje nego u prvom duelu, a videćemo koliko je povreda ozbiljna.

EVROLIGA: ČETVRTFINALE - Drugi mečevi

Četvrtak:

CSKA Moskva- Baskonija 84:82

/Teodosić 16 - Buboa 21/

Panatinaikos - Fenerbahče 75:80

/Džejms 22 - Bogdanović 25/

Petak:

Olimpijakos - Anadolu Efes 71:73

/Spanulis 20 - Danston 16/

21.00 Real Madrid - Darušafaka