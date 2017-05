Grizman i Mančester se dogovorili, sada još “samo” 100.000.000 evra i transfer je gotov

Sada je potrebno da dva kluba nađu zajednički jezik

Antoan Grizman je rekao čelnicima Atletiko Madrida da želi da ide ovog leta. A da bi se to dogodilo, Mančester Junajted će morati da platii otkupnu klauzulu od 100.000.000 evra. Jorgandžije ga neće prodati ispod te cene.

Kako javljaju novinari lista "Four four two", Junajted je već dogovorio uslove sa predstavnicima igrača koji je trenutno na okupljanju sa reprezentacijom Francuske. Ostalo je još da se reše problemi na relaciji klub-klub. A ti problemi imaju jedinicu i osam nula. Dakle, ispod toga Atletiko ne želi da ide.

Francuz je u medijima davao različite izjave o svojoj budućnosti, a istakao je i da bi bilo najbolje da ode iz kluba, kao i da je Junajted na pol-poziciji za njegovu kupovinu.

Prošlog leta su navijači Mančestera groznjičavo čekali Pola Pogbu, a ovoga leta će to svakako biti Antoan Grizman koji je velika želja Žozea Murinja.

Junajted aktivno radi na ovom transferu prema informacijama britanskog Telegrafa, a Posebni bi voleo da vidi Grizmana na okupu sa timom do 9. jula kada tim počinje predsezonu putovanjem u SAD.

Francuz je ove sezone dao 16 golova u dresu Atletika i mogao bi da bude veliko pojačanje za napad Đavola, posebno jer bi tim mogao da ostane bez Zlatana Ibrahimovića.

