Grizman u Atletiku do 2022!

Francuz se obavezao na vernost Jorgandžijama, uz značajan rast plate

Bio je Mančester Junajted na zrno daleko od dovođenja Antoana Grizmana na Old Treford, ali se sve završilo novim ugovorom za Grizmana sa Atletiko Madridom. On je danas potpisao papir kojim se obavezao na dužnost Jorgandžijama do 2022. godine!

Prethodni ugovor mu je isticao 30. juna 2021. godine, a kako piše As, Francuz će dobiti i značajno povećanje plate.

Grizman je imao izjave koje su govorile da bi mogao da napusti klub, ali kada je Atletiko dobio zabranu dovođenja igrača odlukom suda u Lozani, on se prvi javio i istakao da klub mora da bude ujedinjeniji nego ikada i da bi "bio prljav potez da sada napusti ekipu".

Grizman otklonio sve dileme

Mančester je bio više nego zagrejan da dovede Francuza na Old Traford, sve je delovalo kao manje-više gotova stvar, ali se onda dogodio obrt koji je čak doveo Grizmana do produžetka ugovora sa Atletikom

Jorgandžijama je sada važno da zadrže igrače u ovoj novonastaloj situaciji pa se pored Kokea koji je dobio novi ugovor, isto sprema i Janu Oblaku, Fernandu Toresu i Saulu Njigezu.

Ovo je treći produžetak ugovora Grizmanu otkako je došao u klub iz Real Sosijedada 2014. godine.

Sada kada je Žoze Murinjo i zvanično ostao bez Grizmana izvori sa Old Traforda kažu da će Portugalac krenuti u potragu za napadačem svetske klase.

A Dijego Simeone je svakako i zvanično rešio svoju najveću muku na duže staze. Ili je obezbedio Atletiku veće obeštećenje pri eventualnom odlasku Grizmana kada se za to steknu uslovi.

(FOTO: Action images)