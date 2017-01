Grobari će biti razočarani: Ništa od Krstića!

„Ne mogu još ništa sigurno da kažem, ali sve u vezi tog transfera znaćemo danas ili sutra“, poručio Dragan Todorić

Veličina slova A A A

Američki košarkaš Džamont Gordon, kao što smo već objavili, potpisao je danas ugovor sa Partizanom do kraja sezone, dok od povratka Nenada Krstića u tim verovatno neće biti ništa, rečeno je agenciji Beta danas u klubu.

Nekadašnji košarkaš moskovskog CSKA i Galatasraja prošao je lekarske preglede i probu u Partizanu. Gordon je pauzirao godinu dana zbog povrede kolena, ali su pregledi utvrdili da je ono zdravo.

"Sa Gordonom smo potpisali do kraja sezone, ali on neće biti sutra u protokolu za utakmicu sa FMP-om. Što se tiče Krstića, od toga verovatno nema ništa, ali ne mogu još ništa da kažem sigurno. To ćemo znati u toku danas ili sutra", rekao je sportski direktor Partizana Dragan Todorić za novinsku agenciju Beta