Grobari, iz Humske stiže važno obaveštenje: Na Partizan - Mladost ipak sa ulaznicama

Otvara se i severna tribina u Humskoj

Zabrana je pala, navijači mogu na tribine, ali pošto su u Humskoj 1 procenili da će poseta nadmašiti sve dosadašnje u sezoni, publika zainteresovana da gleda utakmicu Partizan - Mladost, u poslednjem kolu Superlige, ipak će morati sa ulaznicama na stadion.

One će, kao što smo i najavili, biti besplate, ali je uprava crno-belih, iz bezbednostnih razloga odlučila da navijače najpre usmeri na blagajne stadiona, gde će se počev od 14.00 u nedelju preuizimati besplatne ulaznice za meč sa Lučancima.

„Kartu možete podići uz važeći lični dokument koji ima jedinstveni JMBG broj (lična karta, pasoš, vozačka dozvola…). Jedna osoba može podići do sedam ulaznica. Sezonske ulaznice važe za ovaj meč. Kako Partizan otvara sve kapije stadiona, uključujući i severnu tribinu, molimo sve simpatizere i navijače crno-belih da na blagajne dođu na vreme, podignu besplatne ulaznice i ranije uđu na tribine, kako se ne bi stvarala bespotrebna gužva. Stadion će biti otvoren za posetioce dva sata pre pocetka meča, u 16.30. Ujedno apelujemo na navijače da navijaju fer, sportski i korektno, bodreći crno-beli tim do, nadamo se, nove titule. Navijaj i pobedi“, stoji u pozivu crno-belih.

Podsetimo, ekipa Marka Nikolića uoči poslednjih 90 minuta ima tri boda više od Crvene zvezde i ukoliko pobedi ili odigra nerešeno sa Mladosti postaće prvak, 27. put u istoriji.

Pre početka meča, kao i na svim stadionima Superlige u poslednjem kolu, minutom ćutanja biće odata počast nekadašnjem reprezenativcu Jugoslavije i čuvenom asu Vojvodine i Partizana, Todoru Veselinoviću, koji je u četvrtak preminuo u Atini.

(FOTO: Star sport)