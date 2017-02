Grom u Nici, stradali gosti iz Sent Etjena! Lion se istresao uz savršen šut Valbuene i Depajov prvenac (VIDEO)

Pobede favorita u 24. kolu Lige 1

Veličina slova A A A

Pari Sen Žermen se mučio sa Lilom i do pobede došao uz sudijski poklon posle čega je trener gostujuće ekipe Patrik Kolo rekao su time razbijene sve iluzije njegovog tima, te da bi i Monako trebalo da prestane da sanja o šampionskoj titulu. Naravno, govorio je o navodnoj protekciji za PSŽ. Zaboravio je, doduše, da se još jedan tim nada neočekivanom usponu na francusiki tron. A posle svega sinoć viđenog Nica nije želela da dozvoli rivalu makar i šansu da joj oduzme bodove na Alijanc rivijeri. Iako protivnik nije bio bilo ko, već uzleteli Sent Etjen. U Nici je prizemljen - 1:0.

Potrudila se Nica da posao obavi na vreme. Minimalac na Azurnoj obali režirao je 22-godišnji Vilan Siprijen. Već u 10. mnutu je krunisao vrlo lepu akciju saigrača kada je sa nekih 20-ak metara zategao iz sve snage. Ništa tu nije mogao Žesi Mulen, pa je Sent Etjenova serija od pet kola bez poraza konačno udarila u zid.

U nastavku je Nolan Ru dva puta opasno zapretio domaćima - u oba slučaja odlično je reagovao Nicin golman Joan Kardinal - ali je sveopšti utisak takav da bi Sent Etjen morao da bude zadovoljan što nije pretrpeo i teži poraz. Nica je bila mnogo bolja. I zasluženo je stigla do pobede koja ju je podigla do poravnanja sa Pari Sen Žermenom. Monako je i dalje tri boda ispred.

Šta tek reći za susret Olimpika iz Liona i Nansija? Posle poraza baš od Sent Etjena domaći tim je bio silno motivisan da se vrati na pravi kolosek. Nansi je bio pogrešan klub na pogrešnom mestu - 4:0 za Olimpik.

Strelci su bili Matje Valbuena, Nabil Fekir, Aleksandar Lakazet sa penala i Memfis Depaj, koji je tako stigao do prvenca u dresu novog kluba. Ako ćemo strogo estetski, ništa nije moglo da se poredi sa predivno plasiranom loptom Valbuene. Savršen šut.

LIGA 1, 24.kolo:

Utorak:

Monpelje – Monako 1:2 (0:2)

/Hilton 47 – Glik 16, Lotin 20/

Kaen – Bordo 0:4 (0:2)

/Rolan 11, Kamano 22 i 63, Plašil 90/

PSŽ – Lil 2:1 (0:0)

/Kavani 70, Lukas Moura 90+2 - de Previj 86/

Sreda:

Lorijan – Tuluz 1:1 (0:1)

/Marvo 60 - Delor 24/

Nica – Sent Etjen 1:0 (1:0)

/Siprijan 10/

Lion – Nansi 4:0 (2:0)

/Valbuena 39, Fekir 43, Lakazet 54pen, Depaj 58/

Anže – Ren 0:0

Mec – Dižon 2:1 (0:0)

/Sar 46, Dijabate 66 - Varo 78/

21.00 Marselj - Gengan

Odloženo: Bastija – Nant

(FOTO: Action Images)