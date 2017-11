Grujić mora na pozajmicu!

„Međutim, ne sme da napušta Englesku da ne bi napravio grešku kao Lazar Marković“, poručuje Zoran Stojadinović

Prva sezona je služila za privikavanje na nove uslove i drugačiji fudbal. Međutim, i ove godine nekadašnji vezista Crvene zvezde Marko Grujić retko dobija šansu u prvom timu Liverpula. Odigrao je svega 13 minuta u Premijer ligi, formu brusi igrajući za drugi tim Redsa.

Mundijal je pred vratima, Mladen Krstajić računa na Grujića, ali... Problem je minutaža koja bi mogla da bude rešena u zimskom prelaznom roku.

To je najavio menadžer visokog veziste Zoran Stojadinović u razgovoru za Blic.

„Grujić već u januaru mora da ide negde na pozajmicu, u ekipu koju će igrati. To mora da bude neki engleski klub, da ne bi napravio grešku kao što je to uradio Lazar Marković. Da je Lazar bio moj klijent, nikada ga ne bih savetovao da napušta Englesku. Promenio je stil, zemlju, temperament, klimu, zato je njegov povratak u Liverpul bio nemoguća misija. Da se vratim na Grujića. Veoma ga cene u Liverpulu i zato on nije nigde otišao, jer nisu hteli da ga puste. Ali neophodno mu je više minuta na terenu i zato je pozajmica već u januaru najbolje rešenje za njega“, rekao je meandžer srpskog reprezentativca Zoran Stojadinović za Blic.