Grujić shvatio šta je Premijer liga! Oduvao Tomkinsa, Mariner mu oprostio isključenje! (VIDEO)

Posle duže vremena Marko Grujić je dobio šansu u Liverpulu u meču Premijer lige. Protiv Kristal Palasa je ušao u 84.minutu i nije mogao da pomogne Redsima da izbegnu već viđen poraz.

Imao je dobar pokušaj glavom, ali je nekadašnji vezista crveno-belih očigledno shvatio šta je Premijer liga. Ili si lovac, ili si lovina!

Tako je mladi reprezentativac imao brutalan start nad štoperom gostiju Džejmsom Tomkinsom. Dobio je žuti karton, ali gledajući intenzitet starta može se reći da je arbitar Mariner progledao kroz prste Grujiću. Ima onih koji smatraju da je Srbi zaslužio direktno isključenje. Procenite.

Video replays needed for this sort of stuff. Potential leg breaker deserves red not yellow #cpfc #livcry @FA @HLTCO pic.twitter.com/4xUUJux0Gg