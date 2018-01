Gruja protiv najboljeg tima na svetu! (VIDEO)

Teško je zamisliti scenario u kojem bi Kardif stopirao Mančester Siti

Veličina slova A A A

Malo je klubova u Engleskoj koji bi mogli da sa makar skromnom dozom optimizma čekaju posetu Mančester Sitija, a Kardif definitivno nije jedan od njih. Velšani su polovinom decembra upali u lošu formu – vezali su četiri prvenstvena poraza, čak su i protiv četvrtoligaša Mensfilda u prošloj rundi FA kupa morali da igraju ponovljenu utakmicu (u kojoj su bili veoma ubedljivi). No, počeli su da se vraćaju u borbu za direktan plasman u Premijer ligu, što sigurno raduje njihove navijače, ali nikako nije dovoljno da bi se zapretilo moćnoj ekipi Pepa Gvardiole.

Ako smemo da budemo pomalo cinični: posle ove utakmice domaći će moći da se potpuno fokusiraju na trku za povratak u elitu, pošto ne možemo ni da zamislimo scenario u kojem bi Mančester Siti ostao bez trijumfa novog kluba srpskog reprezentativca Marka Grujića, koji je pozajmljen od Liverpula.

Građani će u ovaj okršaj ući nešto umorniji jer su u utorak odigrali revanš polufinala Liga kupa sa Bristol Sitijem (slavili su sa 3:2), ali Gvardiola ima na raspolaganju dovoljno fudbalera za sva takmičenja u kojima njegova ekipa učestvuje. Istina, i dalje ne može da računa na Gabrijela Žezusa, Vensana Kompanija i Benžamana Mendija, dok je odnedavno na spisku povređenih i Fabijan Delf, ali i bez njih gosti su neuporedivo jači, te uz dvojku treba očekivati i efikasan duel.

Momci Nila Vornoka obično uspevaju da na svom terenu postignu barem jedan pogodak, ali ovog puta to je i najviše čemu mogu da se nadaju. No, to je dobar podatak za one koje ne zadovoljavaju kvote na dvojku i 3+ i koji bi da rizikuju sa GG3+.

Sa druge strane, Njukasl u okršaj sa Čelsijem ulazi potpuno u senci rivala, ne samo zbog kvaliteta Plavaca, nego i zbog nekih drugih stvari koje ih okružuju.

Sedmica je počela mnoštvom vesti o potencijalnim pojačanjima Čelsija, pošto menadžer engleskog šampiona Antonio Konte želi da pojača konkurenciju u špicu kako bi malo pokrenuo Alvara Moratu, koji od početka godine ima problema da pronađe put do mreže protivnika. Uz sve ostalo, dosta pažnje privukao je i revanš polufinala Liga kupa koji je Čelsi u sredu odigrao protiv Arsenala na Emiratima (1:2). To sve stavlja Njukasl u položaj statiste, istina, odlično plaćenog.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Ned 14:30 2061 ENFAK Chelsea - Newcastle ug 3+ 1,65 Ned 17:00 2064 ENFAK Cardiff - Man.City tgg gg3+ 1,85 Kladi se

Svrake su delimično i same krive za to. Crno-beli su donedavno igrali izuzetno loše, a posebno katastrofalan bio im je period od kraja oktobra do kraja decembra kada su osvojili samo pet bodova. Početkom januara malo su živnuli (do očekivanog subotnjeg poraza na Etihadu), ali to je bilo dovoljno samo da se za korak pomere od zone ispadanja iz Premijer lige.

Čelsi je na startu 2018. imao dosta problema, međutim, prošlog vikenda bio je izuzetno efikasan u Brajtonu (4:0), a ne tako davno ovog istog rivala dobio je u prvenstvu sa 3:1. Kontea muče i brojne povrede, dok su brige njegovog kolege Rafe Beniteza na tom polju nešto manje.

Njihovi međusobni dueli obično su vrlo efikasni, te i sada očekujemo 3+. Naravno, uz keca, pa ukoliko jurite veće kvote odaberite kombinaciju.

FA KUP - 4. KOLO:

Petak:

Šefild V. - Reding 3:1 (1:0)

/Nuhiu 29, 53, Bojd 61 - Doson 87ag/

Jeovil – Mančester junajted 0:4 (0:1)

/Rašford 41, Erera 61, Lingard 89, Lukaku 90+3/

Subota:

Piterboro - Lester 1:5 (0:3)

/Hjuz 58 - Dijabate 9, 87, Ihenačo 12, 29, Ndidi 90+2/

Hadersfild - Birmingem 1:1 (1:0)

/Munije 21 - Lutkevič 54/

Hal Siti - Notingem Forest 2:1 (2:0)

/Bouven 18, Diko 40 - Velijos 88/

Midlzbro - Brajton 0:1 (0:0)

/Mari 90/

Milvol - Ročdejl 2:2 (1:1)

/Valas 17pen, Tompson 90 - Henderson 32, Don 53/

MK Dons - Koventri 0:1 (0:0)

/Bijamu 64/

Nots Kaunti - Svonsi 1:1 (0:1)

/Sted 62 - Narsing 45/

Šefild j. - Preston 1:0 (0:0)

/Šarp 80pen/

Sautempton - Votford 1:0 (1:0)

/Stivens 4/

Vigan - Vest Hem 2:0 (1:0)

/Grig 7, 62pen/

Njuport Kaunti - Tottenham Hotspur 1:1 (1:0)

/Amond 38 - Kejn 82/

Liverpul - VBA 2:3 (1:3)

/Firmino 5, Salah 78 - Rodrigez 7,11, Matip 45+3ag/

Nedelja:

14.30: (1,50) Čelsi (4,20) Njukasl (6,75)

17.00: (8,50) Kardif (5,40) Mančester Siti (1,33)

(FOTO: Action images)