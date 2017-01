GRUPA A: Oba i Kanga pod pritiskom države, kamerunska čistka, neugodna Burkina i uboga sirotinja

Očekujte da će sudije gurati domaćina u najjačoj grupi, pratite kako će Kamerun bez dezertera, obratite pažnju na napad Burkine Faso i držite palčeve totalnim autsajderima

Veličina slova A A A

U jeku klupske sezone, počinje jedino veliko reprezentativno takmičenje u svetu fudbala koje se igra zimi. Noćna mora mnogih klubova i liga koji zavise od afričkih fudbalera. Sutra u Gabonu startuje 32. izdanje Afričkog kupa nacija na kojem će se 16 selekcija sa Crnog kontinenta boriti za krunu afričkog vladara koja je trenutno u vlasništvu Obale Slonovače.

Redakcija MOZZART Sporta je rešila da vas malo detaljnije upozna sa onim što nas očekuje na KAN-u u Gabonu, pa ćete u četiri odvojena teskta moći da pročitate analize grupa, najnovije vesti i naša predviđanja uz kladioničarski MOZZART Specijal sa kvotama za svaki meč, ali i za osvajanje takmičenja i pobednike grupa . Prvo vam predstavljamo grupu A, a večeras i grupu B. Sutra ćete moći da se upoznate i sa učenicima iz grupa C i D.

Kamerun je najzvučnije ime u ovoj grupi, Gabon je ambiciozni domaćin sa haubicom Obamejanom, Burkina Faso standardan učesnik prvenstava Crnog kontinenta, a Gvineja Bisao totalni autsajder koja bi da bude Pepeljuga afričkog fudbala kao Zambija pre nekoliko godina.

GABON - PANTERI I POLITIKA

Domaćin sanja velike snove iako po kvalitetu ne pripada kremu afričkog fudbala. Štaviše, od svih učesnika Kupa afričkih nacija, Gabon je najslabije rangiran na FIFA rang listi. Tek je 111. selekcija sveta. Ali ta lista ne znači ništa sa svojim glupim kriterijumima…

Predvođeni jednim od najboljih napadača sveta Pjer-Emerikom Obamejanom, gabonski Panteri su se naoštrili da idu do samog kraja. Uz podršku sa tribina, ali i čest sudijski vetar u leđa tipičan za domaćine afričkih prvenstva, sve je moguće… Uostalom, domaćini su do sada osvojili 11 od ukupno 31 održanog kontinentalnog takmičenja. Eto koliko znači prednost domaćeg terena.

Sve oči će biti uprte u Obamejana jer nijedna afrička reprezentacija ne zavisi od neke zvezde kao Gabon od Borusijinog snajpera. Sa njim i još nekim igračima, Gabon ima ofanzivni potencijal da sruši svakoga, ali odbrana je ta koja može sve da upropasti. Gabon je ekipa sa jednom od najslabnijih defanzivnih linija na prvenstvu. Odbrana je njihova Ahilova peta. Ogroman teret će biti na jedinom pristojnom defanzivcu - Mangi iz Kardifa.

GABON - pobednik grupe (2,40), osvajač prvenstva (9,50)

Druga boljka su pritisak i umešanost nekih nefudbalskih ljudi. Državni vrh vrši veliki pritisak da se napravi uspeh kako bi neke druge stvari pale u zaborav jer je situacija u zemlji kritična posle kontroverznih predsedničkih izbora i nereda na ulicama Libervila.

Pre nepuna dva meseca je došlo do smene selektora i Žorža Koštu je zamenio legendarni Španac Kamačo. Pitanje je koliko je imao vremena da upozna tim i pripremi ga. Ozbiljne reprezentacije ne menjaju selektora dva meseca pred početak velikog takmičenja čiji su domaćin. Takođe, ne treba potceniti ni nedostatak takmičarskih mečeva s obzirom da su se kvalifikovali kao domaćin.

KVOTE ZA MEČ GABON - GVINEJA BISAO

Osim Obamejana, Panteri imaju još nekoliko aduta. Pre svih, to je vezista Didije Ndong, najskuplji igrač u istoriji Sanderlenda, plaćen prošle zime Lorijanu 20.000.000 evra. Sa njim će konce veznog reda držati i Mario Lemina iz Juventusa koji je je van forme i kojeg bi mogle da poremete priče oko transfera ove zime. Tu je i Zvezdin vezista Gelor Kanga, ali njih trojica često umeju da guše jedan drugog. Obamejan bi solidnu pomoć u napadu trebalo da ima i od Malika Evune koji nikad nije igrao u Evropi, trenutno je član kineske Tjanđin Tede ali je reč o opasnom napadaču.

Podrška sa tribina i domaći teren mogu da bude vetar u leđa, ali i lanci oko nogu. Prvi meč protiv Gvineje Bisao je možda i ključni. Ako na startu zabeleže kiks, Panteri će biti pod enormnim pritiskom. Sreća im je što imaju najlakšu grupu.

KAMERUN - NESLOGA U ČOPORU LAVOVA

Četverostruki prvak Afrike je poslednju titulu osvojio daleke 2002. godine, bili su redovni učesnici četvrtfinala od 1998. do 2010. godine, ali su poslednji meč na Kupu afričkih nacija su pobedili pre čak sedam godina. Velika generacija koju je prevodio Samuel Eto je sišla sa scene, a njihovi naslednici nisu uspeli da odgovore zahtevima. Međutim, rezultati u kvalifikacijama, nijedan poraz i samo dva primljena gola daju nadu navijačima da su Neukrotivi Lavovi opet među afričkim fudbalskim silama. Ispadanje u grupi bi bio neuspeh, ali prolazak u četvrtfinale bi bio konačan domet. Dakle, Kamerun je negde na granici eliminacije u grupi…

KVOTE ZA MEČ BURKINA FASO - KAMERUN

Problem Kamerunaca je loša atmosfera. I naelektrisan odnos nekih igrača sa iskusnim selektorom Hugom Brosom koji je krenuo đonom na igrače. Sedmorica fudbalera bojkotuju reprezentaciju, a među njima su imena poput Šalkeovog napadača Čupa Motinga, Liverpulovog štopera Žoela Matipa, Vest Bromovog beka Alana Njoma, Ajaksovog golmana Onane i još četvorice fudbalera iz francuskih klubova Lila, Bordoa, Marselja i Nansija. Priličan udarac… Na sve to, Bros je precrtao iskusne reprezentativce Anrija Bedima iz Marselja i Orelijana Šeđua iz Galatasaraja zbog male minutaže u klubovima.

KAMERUN - pobednik grupe (2,25), osvajač prvenstva (9,00)

Ali Kamerun ima neke adute koji mu daju nadu. Pre svih, novog kapitena Benžamina Mukanđa i odbranu koja dobro obavlja zadatke. Mukanđo je udarna igla Lorijana i treba ga uskoro očekivati u nekom jačem klubu. Strahovito brz igrač koji podjednako uspešno dejstvuje sa krila i kao centralni napadač. Ako bude imao adekvatnu pomoć ostalih napadača, Kamerunci mogu da budu opasni. Klinton Nžije se preporodio u Marselju, a Vensan Abubakar na mahove u Bešiktašu podseća na onu gol mašinu iz Francuske. Problem je nekreativan vezni red, pa će veliki teret pasti na odbranu koja je do sada uspešno obavljala posao. Jedino je Nikola Nkulu iz Liona veliko ime u poslednjoj liniji, ostalo su anonimusi, ali anonimusi koji dobro funkcionišu zajedno.

Ipak, sve će da zavisi od Mukanđa…

BURKINA FASO - SAMO DA PROĐU GRUPU

Redovni su na kontinentalnim šampionatima, učestvovali su na 10 od poslednjih 12, ali to je njihov limit. Čak osam puta su ispadali u grupi, a ne računajući turnir kada su bili domaćini imaju samo jednu pobedu na šampionatima - protiv Etiopije 2013. Jedva su prošli tešku grupu u kvalifikacijama i dolaze na prvenstvo kao jedan od autsajdera. Trenira ih Portugalac Duarte koji je tu funkciju obavljao i u periodu od 2007. do 2012, a plus mu je i to što je bio selektor protivnika u grupi - Gabona. U ta dva navrata kada je prošla grupu, Burkina Faso je išla oba puta do polufinala, pa se nadaju da će i ovoga puta probiti barijeru grupne faze i naći se među četiri najbolja. Mnogo toga zavisi od prvog meča sa Kamerunom…

BURKINA FASO - pobednik grupe (6,00), osvajač prvenstva (30,00)

Burkina Faso nema velike zvezde, a selektor se uglavnom oslanja na istu grupu igrača i nije mnogo eksperimentisao. Mladi napadač Bertran Traore je tu ponajbolji igrač. Za reprezentaciju je debitovao sa samo 15 godina, a godinu dana ranije ga je Čelsi doveo iz Okserove akademije tako što je prestigao Mančester Junajted u toj trci. Trenutno igra kao pozajmljen igrača Plavaca u Ajaksu i ide mu prilično dobro. Ima samo 21 godinu i sledeće sezone bi mogao da dobije pravu šansu u Čelsiju.

Oslonac ekipe je kapiten Šarl Kabore iz Krasnodara koji je jedan od najboljih igrača u Rusiji na svojoj poziciji, a u napadu su svojica dugogodišnjih reprezentativaca koji sjajno sarađuju i igraju bolje nego u klubovima: Neuništivi Džonatan Pitroipa i Aristid Bans koji je za 16 godina promenio neverovatnih 19 klubova.

Izgubili su oba prijateljska meča na pripremama i ne očekuje se mnogo od njih. Ali uigranost i jezgro ekipe koje je dugo godina na okupu uz moguću eksploziju Traorea mogu od Burkine Faso da naprave prijatno iznenađenje.

GVINEJA BISAO - SIROTINJA PRVI PUT MEĐU VELIKIMA

Jedan od najvećih autsajdera šampionata nema nikakav pritisak. Debitanti su i šta god da urade, biće uspeh. Već su napravili veliku stvar plasmanom na šampionat. Gvineja Bisao je jedna od najsiromašnijih zemalja na svetu i među 10 najgore ocenjenih od Ujedinjenih Nacija.

BURKINA FASO - pobednik grupe (25,00), osvajač prvenstva (120)

Nemaju zvezde, nemaju neka zvučna imena iz Evrope i prilično su neiskusna ekipa. Nekadašnja portugalska kolonija je sastavila reprezentaciju uglavnom od igrača iz Portugalije koji vode poreklo iz ove afričke zemlje. Najiskusniji igrači imaju tek po 20 utakmica u reprezentaciji, a selektor se nadao da će ubediti neke igrače iz Evrope da prihvate pasoš Gvineje Bisao kada se ekipa plasirala na KAN. Međutim, taj plan nije išao tako lako pošto je dobar deo ciljanih pojačanja odbio poziv iz zemlje predaka.

Da stvari budu još gore, maleri su počeli da prate reprezentaciju i povredilo se nekoliko nosilaca igre iz kvalifikacija. Za ekipu koja nema baš širok izbor, ovo su veliki problemi. Zbog povrede neće igrati najbolji fudbaler Sisero Semedo, centarfor Pasoš Fereire. U njegovom odsustvu je prva zvezda vezista Zezinjo iz Levadijakosa, nekadašnji prvotimac lisabonskog Sportinga. Cela ekipa je sastavljena od igrača iz evropskih klubova, uglavnom portugalskih slabijih prvoligaša i drugoligaša. Neki čak i nemaju klub. Uzor im je reprezentacija Portugalije koja je osvojila EP iako nije bila favorit.

Samo što Gvineja Bisao nema igrače ni prbližne klase poput Ronalda, Nanija, Pepea, Kvarežme… Svaki gol Gvineje Bisao će biti veliki uspeh. Ali sa Afrikancima je sve moguće. Setite se Senegala 2002, setite se Zambije 2012. To su zvezde vodile Gvineje Bisao čiji tim ima nadimak Divlji psi.

(FOTO: Thinkstock, Action images)