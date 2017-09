GRUPA C - grupa smrti! Povratak Plavaca, Čolova vojska, Monćijev eksperiment i klub iz grada koji više ne postoji

Koje će dve ekipe u nokaut fazu takmičenja? Teško je reći…

ČELSI

Prvak Engleske Čelsi biće jedan od glavnih favorita da prođe grupu C. I na osnovu renomea, ali i snage tima koju poseduje. Doduše, ta snaga se tokom leta dosta menjala. Najveći problem treneru Antoniju Konteu bio je Dijego Kosta koji nije prijavljen za Ligu šampiona (jeste za Premijer ligu), tako da je Italijan morao da traži zamenu u samom špicu napada. Kao zamena stigao je Alvaro Morata iz Real Madrida i od njega se očekuje da podnese veliki teret kada su golovi u pitanju. Španac će dakle sigurno dobiti dosta minuta da se dokaže u najjačem evropskom takmičenju.

Konte je i pored Koste imao dosta poteškoća. Na koga god da se nameračio imao je problem da ga dovede (Lukaku, Ljorente, Okslejd Čemberlen, Marez, Barkli…). I uz sve to morao je da se odrekne usluga Nemanje Matića koji je prešao u rivalski Mančester Junajted protiv Itlalijanove volje. Neki to nazvaše i najgorim transferom ikada! Zato su Plavci morali da “krpe” to dovođenjem Danija Drinkvotera iz Lestera. Tijemue Bakajoko je stigao još ranije.

Možda i ključna stvar uspeha Čelsija u Ligi šampiona je pitanje kako će funkcionisati vezni red, kako će Fabregas i Azar sarađivati sa pridošlicama i koliko će Čelsi uspeti da poveže vezni red sa špicem? Da li će Vilijan opet imati onakvu fantastičnu sezonu i koliko može celoj situaciji da doprinese Pedro? Ima li golove u nogama i kada će pokazati svoj najbolji fudbal? Od svih ovih pitanja zavisiće i sezona Čelsija, kao i nastup u Ligi šampiona.

(1,12) Čelsi (9,00) Karabag (20,0)

Moramo istaći da Plavci imaju i tajno oružje na koje mnogi ne računaju kada misle na Plavce, ali on iznova i iznova pokazuje da je pogonsko gorivo tima. Govorimo o Markosu Alonsu. Ovaj momak jedan je od najpotcenjenijih igrača današnjice. Izuzetno je opasan po levoj strani, a neretko se nalazi i u šansi za gol, koje čak i postiže u solidnom broju. Uz Alonsa dodajmo i bitnu ulogu fantastičnog golmana Tiba Kurtoe, te važnost uklapljanja u ekipu Antonija Ridigera, momka koji je ovog leta došao iz Rome, jednog od protivnika u grupi C.

Plavci su užasno počeli sezonu u Premijer ligi, porazom od Barnlija na svom terenu. To su kasnije uspeli da poprave boljim igrama i pobedama, tako da se može reći da u solidnom raspoloženju idu na dvoboj sa Karabagom na Stamford Bridžu u prvom kolu (utorak, 20.45). Dobra šansa da pobedom otvore takmičenje protiv najslabijeg protivnika i dodatno dobiju na samopouzdanju pred one teže dvoboje.

Čelsi prošle sezone nije nastupao u Ligi šampiona (prvi put od 2002/2003) sezonu pre toga je ispao u šesnaestini finala od Pari Sen Žermena. U sezoni 2011/2012 bio je prvak Lige šampiona i nema sumnje da se kao prvak Engleske sada vraća u najjače takmičenje barem sa potajnom željom da ponovi taj uspeh.

Samo, posle ovakvog prelaznog roka, pitanje je da li Čelsi ima “širinu i dužinu” da igra uspešno na više frontova. Pogotovo u Ligi šampiona i Premijer ligi koje su najzahtevnija takmičenja na svetu.

Čelsi (3-4-2-1): Kurtoa - Ridiger, Kejhil, David Luiz - Aspilikueta, Bakajoko, Kante, Alonso - Pedro, Azar - Morata.

DOŠLI: Alvaro Morata (Real Madrid, 62.000.000 evra), Tijemue Bakajoko (Monako, 40.000.000), Dani Drinkvoter (Lester, 37.900.000), Antonio Ridiger (Roma, 35.000.000), Davide Zapakosta (Torino, 28.000.000), Vili Kabaljero (Mančester Siti, slobodan igrač)

OTIŠLI: Nemanja Matić (Mančester Junajted, 44.700.000), Nejtan Ake (Bornmunt, 22.800.000), Huan Kvadrado (Juventus, 20.000.000), Asmir Begović (Bornmut, 11.500.000), Bertrand Traore (Olimpik Lion, 10.000.000), Kristijan Atsu (Njukasl, 7.500.000), Natanijel Šaloba (Votford, 6.300.000), Danilo Pantić (Partizan, pozajmica), Džon Teri (Aston Vila, slobodan igrač), Loik Remi (Midlzbro, pozajmica), Kurt Zuma (Stouk, pozajmica), Mario Pašalić (Spartak Moskva, pozajmica), Tami Abraham (Svonsi, pozajmica), Ruben Loftus Čik (Kristal Palas, pozajmica)…

ATLETIKO MADRID

Atletiko Madrid ovog leta nije mogao da dovodi igrače zbog zabrane Uefe i to je naravno uticalo na izgled sastava. Jorgandžije dakle nisu mogle da se pojačavaju, to će moći da rade tek od zime, ali ih je ova činjenica ukočila da dovedu neke od igrača koje su mogli, kao što je recimo gorepomenuti Dijego Kosta iz Čelsija.

Atletiko je zato mogao da prodaje, i to je učinio sa Teom Ernandezom koji je otišao u Real Madrid, Mada protiv volje Jorgandžija. Novac ne poznaje granice, zato je Atletiko ostao bez jednog od najboljih levih bekova u ligi, koji se prošle sezone kalio u Alavesu i izrastao u vrsnog igrača.

Atletiko je doduše uspeo da načini malu “prevaru” sa Vitolom iz Sevilje. Pozajmio je igraču novac da sam sebi otkupi ugovor, poslao ga potom u Las Palmas i u januaru će ga dovesti, pa mu “oprostiti” pozajmicu. Tako će Čolo Simeone dobiti pojačanje koje je želeo, a to pojačanje neće igrati u Ligi šampiona tako da će moći da ga koristi ukoliko ostane u ovom takmičenju dovoljno dugo.

Naravno, najveća dobit za Atletiko ovog leta je ostanak Antoana Grizmana i Čola Simeonea. Obojica su potpisala nove ugovore.

(2,80) Roma (3,10) Atletiko Madrid (2,65)

Grizman je bio toliko blizu prelasku u Mančester Junajted, pominjao se i odlazak u Pari Sen Žermen, ali je ostao u klubu sa “Visente Kalderona” kad se saznalo da Jorgandžijama neće biti skraćena suspenzija i da neće moći da pronađu adekvatnu zamenu. Veliko olakšanje za sve u klubu. Francuz će biti prva puška Jorgandžija, a njegova izjava “da bi bilo prljavo napustiti klub u ovakvom momentu”, dovoljno pokazuje sa kakvim se žarom igra u dresu Atletika.

Ako je Grizman važan za teren, onda je Simeone centralni čovek celog poimanja fudbala u Atletiku. Potpisao je ugovor do 2020. godine, ugasio glasine da će otići, i sada sprema novi pohod na vrh Lige šampiona i Primere. Liga šampiona mu je izmakla dva puta na poslednjem koraku (krivac Real), ali činjenica da će sedeti sedmu godinu na klupi Atletika dovoljno govori sama za sebe.

I upravo je to najveća snaga Atletika - ugiranost, kontinuitet i sistem. Možda nisu doveli velika imena ovog leta, tačnije nisu nikoga, ali će to probati da pretvore u svoju korist. Imaće isti tim kao i protekle godine, znaju se odlično, Čolo im je uneo taj ratnički duh gde svi ginu jedni za druge na terenu i to će biti opet onaj stari Atletiko.

Možemo opet da očekujemo “atletikovsku” igru - što će značiti mnogo faulova i grube igre. Možemo očekivati iste takve pobede - na mali broj golova, korišćenje prekida. Tu će se naravno posebno istaći visoki defanzivci. U kreaciji se čekaju Koke i Saul Njigez, u prodorima Karasko, u završnici Gameiro, Korea, Fernando Tores i Vijeto.

Sa pojačanjima ili ovako bez, Liga šampiona ne bi bila ista bez šmeka Jorgandžija. Pogotovo u ovakvoj paklenoj grupi.

Atletiko Madrid (4-4-2): Oblak - Huanfran, Savić, Godin, Filipe Luis - Koke, Gabi, Saul, Karasko - Gameiro, Grizman.

DOŠLI: Vitolo (stigao iz Sevilje za 36.600.000, pa prosleđen u Las Palmas do januara);

OTIŠLI: Teo Ernandez (Real Madrid, 30.000.000), Oliver Tores (Porto, 20.000.000), Matijas Kraneviter (Zenit, 8.000.000), Havijer Mankiljo (Njukasl, 5.000.000), Alesio Čerči (Verona, slobodan igrač), Tijago (završio karijeru), Santos Bore (River Plata, 3.000.000), Amat Ndiaje (Hetafe, 3.000.000), Diogo Žota (Vulverhempton, pozajmica)…

KARABAG

Svakako najveći autsajder i najveća nepoznanica u oovj grupi. Karabag je prvi put u istoriji uspeo da se domogne grupne faze Lige šampiona. Generalno, prvi je azerbejdžanski klub komeje tako nešto pošlo za rukom!

Do grupne faze Karabag je stigao tako što je redom izbacivao Samtrediju (Gruzija), Šerif (Moldavija) i na kraju danski Kopenhagen zbog gola u gostima. Naravno, žreb je bio "otvoren", imao je Karabag i sreće na poslednjoj stepenici, ali to se sve zaboravlja sada kada će u Azerbejdžan dolaziti Čelsi, Atletiko i Roma. Istorijski uspeh su napravili, nema tu zbora.

A, do uspeha ih je sa klupe vodio Gurban Gurbanov, čovek koga smo dobro upamtili iz igračkih dana, još iz vremena reprezentacije Srbije i Crne Gore.

Karabag je još tri puta pokušavao da se domogne grupne faze, ali je bivao zaustavljen u trećoj rundi. Prošle sezone, ovaj tim je postao šampion svoje zemlje po četvrti put uzastopno. Dobro su započeli i ovu sezonu, nižu pobede i sa dobrim raspoloženjem čekaju početak grupne faze Lige šampiona. Vatreno krštenje će im biti u prvom kolu na gostovanju Čelsiju.

(1,12) Čelsi (9,00) Karabag (20,0)

Koliko je Karabag dobra i uigrana ekipa govori činjenica da im je poraz od Kopenhagena u gostima (koji im je, ispostavilo se, bio berićetan), jedini u poslednjih 20 mečeva u svim takmičenjima!

Kada se gleda sastav ekipe to su uglavnom domaći igrači, ali ima i stranaca koji prave razliku. Recimo, u odbrani se nalaze Poljak Režničak i Albanac Agoli na levom beku, u sredini je izuzetno važan Španac Mičel koji zna i da postigne gol, a u napadu se ističe Južnoafrikanac Dino Ndlovu, čovek koji se ranije povezivao sa prelaskom u Partizan. Tu su i Gerije sa Haitija, brzonogi krilni igrač, kao i još jedan Španac Dani Kintana. Na golu je Ukrajinac Kanibolotski koji je branio u Šahtjoru. Od domaćih fudbalera treba izdvojiti štopera Husejinova, veziste Ismailova i Almeidu, te ubojitog napadača Madatova.

Naravno, sve ovo što poseduje Karabag negde je na nivou Lige Evrope, i to ne za one vrhunske rezultate, ali to njih neće previše biti briga. Već su uzeli dobru lovu za ulazak u grupnu fazu, u ovakvoj grupi čak i treće mesto deluje kao nemoguća misija, pa im ostaje samo da se opuste i uživaju u pozornici najvećeg fudbalskog klupskog takmičenja na svetu.

Zanimljivost za kraj - Karabag je tim iz grada koji više ne postoji (Agdam je uništen u ratu za Nagorno-Karabah, kada je Azerbejdžan izgubio deo teritorije u jermenskoj ofanzivi i od njega su ostale samo puste kuće i svega nekoliko žitelja, od nekadašnjih 40.000) i koji već dve decenije "gostuje" u Bakuu. O tome i Gurbanu Gubanovu malo opširnije čitajte u rubrici PRELAZZI našeg kolumniste Marka Prelevića.

Karabag (4-2-3-1): Kanibolotskij - Medvedev, Ženičak, Gusejnov, Agoli - Ričard, Mičel - Madatov, Garajev, Gerije - Ndlovu.

DOŠLI: Anton Kanibolotski (Šahtjor, slobodan igrač), Jakub Žežničak (Legija Varšava, slobodan igrač), Donald Gerije (Alanja, ?), Tarik Eljonusi (Olimpijakos, pozajmica), Abas Husejinov (Inter Baku, ?), Ramil Šejdajev (Trabzon, pozajmica), Pedro Enrike (PAOK, pozajmica);

OTIŠLI: Ilgar Gurbanov (Gabala, slobodan igrač), Muarem Muarem (Aktobe, slobodan igrač), Bojan Šaranov (slobodan igrač)…

ROMA

Roma u ovu sezonu ulazi potpuno umivena, promenjena, na novom početku. Dovoljno je reći da u dresu Vučice nećemo gledati Frančeska Totija i odmah je jasna dimenzija promene u timu, ali i funkcionisanju kluba.

Najvažnija stvar vezana za filozofiju Vučice dogodila se dolaskom Monćija na mesto sportskog direktora. Čovek koji je prosipao magičnu prašinu radeći u Sevilji, koji je stvorio na desetine velikih imena, zaradio klubu iz Andaluzije stotine miliona evra, sada se preselio u večni grad i tu će probati da nastavi svoje poduhvate. Zato smo videli i buran prelazni rok sa dosta promena u igračkom sastavu.

Na golu će umesto Vojćeha Ščensnog, koji je otišao u Juventus, ove sezone stajati Brazilac Alison. Momak star 24 godine koji je u Romu stigao iz Intrnasionala. Odbrana će morati da se znađe bez dosadašnjeg stuba Antonija Ridigera, s tim što je dobila novu dimenziju dolaskom Aleksandra Kolarova na mesto levog beka, kao i dodatnu čvrstinu s Ektorom Morenom pristiglim iz PSV-a. Tu Vučica sada dobija kvalitet u igri kroz prekide gde Kolarov može da ima veoma zapaženu ulogu, što je već i pokazao. Levica će dobro doći Romi i kod slobodnjaka, ali i u igri gde može da pripreti, što smo videli kod Kolarova u reprezentaciji Srbije.

Vezni red sada više neće moći da računa ni na privremenu pomoć legendarnog Totija koji je okačio kopačke o klin, ali zato će tu biti De Rosi, Najngolan i Strotman koji će biti žila kucavica sistema igre Rome. O kvalitetima ovih igrača ne treba trošiti reči, samo treba napomenuti kod Strotmana da bi valjalo da ga zaobiđu povrede sa kojima je imao mnogo problema u prošlosti.

Kada smo kod veznog reda, dodajmo i to da je u tim došao Lorenco Pelegrini iz Sasuola. Svako ko je ovog mladog momka gledao u Poljskoj na Evropskom prvenstvu za mlade mogao je da se uveri kakav je talenat. Prosto caruje sredinom terena. Trenutno ima malo problema sa povredom, ali bi on mogao da bude ogromna dobit za Rimljane. Vučica je ovog leta dugo jurila Rijada Mareza iz Lestera, ali nije uspela da ga ukroti. Lisice su tražile previše novca.

(2,80) Roma (3,10) Atletiko Madrid (2,65)

Naravno, Romi će nedostajati vihorni Salah koji je otišao u Liverpul, međutim, tu je Monći napravio ćiribu-ćiriba pa kidnapovao opasnog napadača Patrika Šika koji je praktično prvo prošao preglede u Juventusu, pa bio "viđen" u Interu. Trenutno je povređen, neće verovatno igrati protiv Atletiko Madrida u prvom kolu, ali bi svakako od njega trebalo očekivati velike stvari ove sezone.

Pored njega, za golove će biti zaduženi i naravno, i pre svega, Edin Džeko, na šta smo navikli, kao i Dijego Peroti, Gregori Defrel, Stefan El Šaravi, pa i Alesandro Florenci.

Na kraju, ali možda i najvažnije - Roma je ovog leta promenila trenera. Umesto Lučana Spaletija došao jeEuzebio Di Frančesko koga mnogi nazivaju najtaletovanijim trenerom na Čizmi.

Ima 47 godina, bivši je igrač Vučice što je veoma važno. Romino je "dete", poznaje kako vetrovi duvaju u ovom klubu i očekuje se da atmosfera sa njim na klupi bude daleko bolja nego što je bilo sa Spaletijem. Dok je vodio Sasuolo, tim iz Ređo Emilije je igrao atraktivan i dopadljiv fudbal, a navijači sa Olimpika se nadaju da će nešto slično imati prilike da gledaju kada je Roma u pitanju.

Romu čeka jaka grupa, ali biće to jedan od zanimljivijih timova za gledanje naredne sezone u Ligi šampiona.

Roma (4-3-3): Aliso - Peres, Manolac, Facio, Kolarov - Najngolan, De Rosi, Strotman - Šik, Džeko, Peroti.

DOŠLI: Rik Karsdorp (Fajenord, 14.000.000), Čengiz Under (Bašakšehir, 13.400.000), Bruno Peres (Torino, 12.500.000), Lorenco Pelegrini (Sasuolo, 10.000.000), Žuan Žezus (Inter, 8.000.000), Ektor Moreno (PSV, 5.700.000), Patrik Šik (Samodorija, pozajmica 5.000.000), Maksim Gonalon (Lion, 5.000.000), Aleksandar Kolarov (Mančester Siti, slobodan igrač), Gregori Defrel (Sasuolo, pozajmica 5.000.000), Federiko Facio (Totenhem, 3.200.000), Rezan Korlu (Brondbi, 600.000)…

OTIŠLI: Mohamed Salah (Liverpul, 42.000.000), Antonio Ridiger (Čelsi, 35.000.000), Vojćeh Ščensni (Juventus), Leandro Paredes (Zenit, 23.000.000), Rikardo Markiza (Sasuolo, 4.500.000), Mario Rui (Napoli, pozajmica 3.750.000), Sejdu Dumbija (Sporting, pozajmica), Davide Fratesi (Sasuolo, 3.000.000), Federiko Riči (Sasuolo, 3.000.000), Vilijam Vanker (Antalija, 500.000), Nemanja Radonjić (Crvena zvezda, slobodan igrač), Huan Iturbe (Tihuana, pozajmica), Petar Golubović (Novara, pozajmica) Frančesko Toti (kraj karijere)…

Piše: Strahinja Klisarić