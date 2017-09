GRUPA H - ČUVAJ! Real napada het-trik! A ko će biti drugi?

APOEL komotno može da počne sa planovima za sledeću sezonu

REAL MADRID

Dok su se drugi klubovi što iz nužde što zbog galopirajućeg kompleksa niže vrednosti bahatili i gađali stotinama miliona evra, Real Madrid je tokom letnjeg prelaznog roka - ako izuzmemo onu pomamu za Kilijanom Mbapeom - atipično stajao sa strane i dodatno uigravao postojeći kadar. Zaista, Sizifov je posao pokušavati savršenstvo učiniti još savršenijim. A i da se ne zavaravamo, da je Real nekoga istinski hteo da dovede, to bi i učinio. Ostaje pitanje kako bi transfer politika Kraljevskog kluba izgledala da je pre nekoliko meseci aktivirana ona "atomska bomba" CR7, ali Portugalac je rešio da ostane u Madridu uprkos nezadovoljstvu zbog optužbi na račun utaje poreza pa je tako i ta bomba "deaktivirana". Zasad.

Kao što rekosmo, Zinedin Zidan nije mnogo pametovao jer ni nema potrebe menjati tim koji je osvojio titule nacionalnog i evropskog šampiona, kao i dva Superkupa. Doveo je dragulje Tea Ernandeza i Danija Sebaljosa, a prodao one koji su želeli više minuta na terenu. Možda se sada Francuz malo kaje zbog odluke da tek tako pusti Alvara Moratu i Marijana Dijaza jer je Karim Benzema povređen pa sem Borhe Majorala nema klasičnu devetku na raspolaganju, ali tu su Geret Bejl, Isko, otkrovenje Marko Asensio, kao i Kazemiro, Serhio Ramos i ostali koji su već pokazali da poseduju ako ništa drugo onda bar sposobnost da umuvaju loptu u protivničku mrežu. Neki i zavidan golgeterski njuh.

MOZZART KVOTE

(1,05) Real (14,00) APOEL (35,00)

Sve u svemu, Zizu je napravio perfektan koktel mladosti i iskustva, vrhunskih igrača i talentovanih klinaca koji treba da pređu put do gotovih proizvoda. Ukratko - tim frca od fudbalske potentnosti. Možda nekoga čude prevelike rotacije i menjanja formacije sa 4-3-3 na 4-4-2, ali ništa u Realu nije slučajno pa ni to. Zidan želi da se svaki igrač oseti bitnim, formaciju menja zbog prenatrpanog veznog reda, niko sem Ronalda nije nedodirljiv za velike mečeve, samim tim se i više izgara na treningu, a konačan proizvod je - kvalitativni suficit. I to Zidanu zasad uspeva. Neka su prosuti bodovi protiv Valensije i Levantea, Zidan veruje ovom timu, tim veruje njemu - a što je najvažnije uprava veruje Zizuu o čemu svedoči novi ugovor do 2020. godine - i to je u ovom trenutku najvažnije.

Moguće je da se Kraljevići neće tek tako prošetati grupom, ali prvo mesto se ne dovodi u pitanje, a realno je da upišu "het-trik" osvajanjem trećeg uzastopnog "ušatog" pehara. Real je zadržao sve bitne igrače, ekipa je iskusnija, uigranija, "apgrejdovana", duže se poznaje. Ogromna prednost u odnosu na PSŽ, Barselonu, Siti...

DOŠLI: Teo Ernandez (Atletiko Madrid, 30.000.000 evra), Dani Sebaljos (Betis, 16.500.000);

OTIŠLI: Alvaro Morata (Čelsi, 62.000.000), Danilo (Mančester Siti, 30.000.000), Hames Rodrigez (Bajern Minhen, pozajmica), Marijano Dijaz (Lion, 8.000.000), Dijego Ljorente (Real Sosijedad, 7.000.000), Burgi (Alaves, 3.000.000), Pepe (Bešiktaš, slobodan igrač), Ruben Janjez (Hetafe, slobodan igrač), Fabio Koentrao (Sporting, pozajmica)

DORTMUND

Dve blede sezone, prečesta tumbanja tima i formacije, loši odnosi sa upravom... Sve je to uticalo da Tomas Tuhel spakuje kofere. Ali tu turbulencijama na Vestfalenu nije bio kraj. Prelazak Nejmara u Pari Sen Žermen zatalasao je fudbalsku pijacu izazvavši pravi domino efekat. Barsa je brže bolje htela da nađe adekvatnu zamenu, između ostalih pominjali su se Filipe Kutinjo, Anhel Di Marija i Usman Dembele, slovo je na kraju spalo samo na brzononog Francuza. I to je bilo to. Nije mogao Dortmund da ga zadrži, iako se dugo opirao. Ofanzivac je javno priznao da je namerno bojkotovao treninge kako bi izboksovao transfer u Kataloniju, a svi znamo da je nezadovoljan igrač - najgori.

Detaljista kakav je Peter Boš ništa nije prepustio slučaju. Borusija se okrenula Andreju Jarmolenku, a ranije je stigla "lažna devetka" Maksimilijan Filip. Milioneri su ovog leta tradicionalno dovodili neke talentovane momke poput mladog nemačkog reprezentativca Mahmuda Dauda (Menhengladbah), te Džejdona Sanča (Mančester Siti), Dan-Aksela Zagadua (PSŽ), Džeremija Toljana (Hofenhajm), bilo je tu i iskusnih snaga poput Omera Topraka (Bajer Leverkuzen). Ako je suditi po fudbalskoj filozofiji, Dortmund i Peter Boš bi trebalo da imaju skladan brak jer su prvenstveno saglasni oko principa forsiranja klinčadije.

MOZZART KVOTE

(2,20) Totenhem (3,45) Dortmund (3,25)

Problem bi mogli da budu eventualni loši rezultati i oscilacije, ali ako ništa drugo Boš je prošle sezone sa Ajaksom pokazao da zna kako sa golobradom ekipom napraviti velike stvari, a i u Dortmundu ima solidan broj iskusnih igrača da pravilno usmeri mlađe kolege. Uzor mu je Johan Krojf pa je formacija 4-3-3 došla kao logičan sled stvari. Totalni fudbal, odbrana postavljena visoko, pravilo pet sekundi za povratak lopte kada je protivnik oduzme... Boš živi fudbal 24/7, važi za radoholičara, sve zapisuje, učio je i od Luja van Gala i Pepa Gvardiole.

Od Dortmunda treba očekivati da se pošteno porve sa Totenhemom za drugo mesto s obzirom na to da je Real klasa za sebe, a APOEL već otpisan. Ništa novo za Dortmund, ali moramo pomenuti da su odnedavno zbog povreda van stroja Marsel Šmelcer i Mark Bartra, a od lane i Marko Rojs, Rafael Gereiro, Andre Širle, Erik Durm i Sebastijan Rode. Kako bilo, ostanak Pjer-Emerika Obamejana za čije se zdravlje raspitivalo pola planete najveće je pojačanje za Petera Boša. Lepršav i ofanzivan fudbal zagarantovan je već u prvom kolu kada se Milioneri susreću sa Totenhemom. Prava poslastica.

DOŠLI: Andrej Jarmolenko (Dinamo Kijev, 25.000.000), Maksimilijan Filip (Frajburg, 20.000.000), Omer Toprak (Bajer Leverkuzen, 12.000.000), Mahmud Daud (Menhengladbah, 12.000.000), Džejdon Sančo (Mančester Siti, 8.730.000), Džeremi Toljan (Hofenhajm, 5.000.000), Dan-Aksel Zagadu (Pari Sen Žermen, slobodan igrač)

OTIŠLI: Usman Dembele (Barselona, 105.000.000), Matijas Ginter (Menhengladbah, 17.000.000), Emre Mor (Selta, 13.000.000), Sven Bender (Bajer Leverkuzen, 12.500.000), Adrijan Ramos (Čongking, 12.000.000), Paskal Štencel (Frajburg, 4.000.000), Mikel Merino (Njukasl, pozajmica), Hendrik Bonman (Minhen 1860, slobodan igrač), Dženis Burnić (Štutgart, pozajmica), Feliks Paslak (Hofenhajm, pozajmica)

TOTENHEM

Realovom transfer politikom se ovog leta vodio i Totenhem, ali samo donekle. Dugo je vladalo zatišje u redovima Pevaca, predsednik kluba Danijel Levi nije želeo da kupuje po svaku cenu i na silu, a onda su u finišu prelaznog roka potpisali bivši Ajaksov štoper Davinson Sančez, iskusni Fernando Ljorente iz Svonsija, desni bek PSŽ-a Serž Orije i Estudijantesov biser Huan Fojt.

Totenhem je prodao Kajla Vokera Mančester Sitiju za neverovatnih 51.000.000 evra (plus bonusi 5.000.000), a veštim poslovanjem ratosiljao se rezervista Kevina Vimera, Nabila Bentaleba, Klintona N'Žijea i Federika Facija za koje je dobio oko 50.000.000 evropskih novčanica! Dakle, skoro kao za Vokera, ukupno preko 100.000.000. Mogla je kasica još jače da zazvecka da je kojim slučajem kompletiran transfer Vinsenta Jansena u VBA od 27.000.000 evra, ali ni plus od 13.000.000 nije loš. A i hajde sad realno - zašto bi se Maurisio Poketino bunio oko bilo čega?

MOZZART KVOTE

(2,20) Totenhem (3,45) Dortmund (3,25)

Ima odrešene ruke, sačuvan je moćan tim, Hari Kejn je nakon tradicionalno crnog avgusta opet počeo da rešeta, igrači se bolje poznaju nego prošle sezone, Totenhem je ozbiljan takmac za titulu u Premijer ligi, a odsustvo povređenog Denija Rouza, koji je bio na meti Mančester Junajteda te pljuvao po upravi govoreći da su neophodna prava pojačanja i pozvao čelnike da ne dovodi akvizicije preko Gugla, gotovo da se ne oseća. Ben Dejvis je maksimalno iskoristio ukazanu šansu pa će Argentinac biti na slatkim mukama da izabere pravu opciju uz levu aut-liniju.

Videlo se odmah i da je Davinson Sančez pravo pojačanje, blistali su na početku sezone i Jan Vertongen i Tobi Aldervejreld, a očekuje se da na desnom beku Kiran Tripije kad-tad ustupi mesto Seržu Orijeu, iako je bivši član Barnlija mnogo napredovao proteklih meseci. Uprkos tome što je čitav kolektiv zreliji, veoma je važan uticaj igrača poput Ljorentea, Orijea i što da ne Sančeza koji imaju iskustvo igranja u evropskim takmičenjima.

Još ako se prebrodi sindrom Vemblija (Vajt Hart Lejn se renovira) ova sezona bi u Ligi šampiona za razliku od prošle mogla da bude odlična za Pevce. Prošle sezone su Pevci završili na trećem mestu u grupi, ubrzo ispali iz Lige Evrope i s pravom se očekuje iskorak u najprestižnijem takmičenju. Odbrana je dobila na dubini, nema Kevina Vimera na kojeg Argentinac nije ni računao, a pored pomenute trojke tu je Fojt, po potrebi i Erik Dajer. Poketino sada ima više opcija i u napadu. Ako Hari Kejn zakaže, tu su brzi i agilni Hjon-Min Son kao "lažna devetka", odnosno "target men" Fernando Ljorente, poznat po odličnoj igri glavom. Ipak, utisak je da je Totenhem trebalo da dovede još neku alternativu zbog izazova na više frontova ili eventualno zadrži Jansena. Otežana okolnost za Poketina je i suspenzija Dele Alija koji će propustiti prvi deo grupne faze. Biće ozbiljna borba sa Dortmundom za drugo mesto.

DOŠLI: Davinson Sančez (Ajaks, 40.000.000), Serž Orije (Pari Sen Žermen, 25.000.000), Fernando Ljorente (Svonsi, 15.100.000), Huan Fojt (Estudijantes, 9.000.000), Paulo Gasaniga (Sautempton, ?)

OTIŠLI: Kajl Voker (Mančester Siti, 51.000.000), Kevin Vimer (Stouk, 19.400.000), Nabil Bentaleb (Šalke, 19.000.000), Klinton N'Žije (Marselj, 7.000.000), Federiko Facio (Roma, 3.200.000), Vinsent Jansen (Fenerbahče, pozajmica), Džoš Onoma (Aston Vila, pozajmica), Kameron Karter-Vikers (Šefild Junajted, pozajmica)

APOEL

Proteklih sezona igrali su u Ligi Evrope, pre pet godina napravili senzaciju doguravši čak do četvrtfinala Lige šampiona kada ih je izbacio Real, ali ove će morati da se zadovolje parolom “važno je učestvovati“. Osim ako se ne dogodi čudo. Jer, Real, Totenhem i Dortmund su u ovom trenutku druga galaksija i za neke jače klubove, a kamoli za fudbalere APOEL-a.

Do grupne faze elitnog evropskog takmičenja stigli su preko Didelanža, Vitorula i praške Slavije. Trenira ih nekadašnji reprezentativac Grčke Jorgos Donis koji je pored klubova iz svoje domovine okušao sreću u Aziji. U svojoj riznici ima devet trofeja. Sasvim solidno za nekog ko je u trenerskim vodama, uslovno rečeno, tek 15 godina. Za APOEL nastupaju igrači sa skoro svih strana sveta. Ima Španaca, Brazilaca, Portugalaca, Argentinaca, Norvežana...

MOZZART KVOTE

(1,05) Real (14,00) APOEL (35,00)

Kapiten ekipe je Nektarios Aleksandru koji se bliži 300. nastupu za klub. Tu su zamenik kapitena i bivši član Čelsija Nuno Moraiš te nekadašnji golman PSV-a Boj Vaterman, a Brazilac Karlao je na pozajmici iz Torina. Brzonogi ofanzivac Jorgos Efrem je produkt Arsenalove škole, igrao je za Rendžers i Dandi, ali nije uspeo da napravi zapaženu internacionalnu karijeru. Opasan je i organizator igre Fakundo Bertoljo, a tu su i nekadašnja Ajaksova nada Lorenco Ebesilio te bivši napadač Standarda, Menhengladbaha, Hofenhajma i Genka Igor de Kamargo.

Doskoro su tu bili David Baral, nekada član Real Madrida, i bivši Barselonin epizodista Urko Pardo, a u ekipi su i golman Raul Gudinjo, izdanak Portove škole, kao i Roland Salai koji je stigao za 2.000.000 evra iz Akademije Puškaš (oboren klupski rekord APOEL-a), Andreas Makris iz Volsola je plaćen 200.000 evra... Veliki je hendikep za Donisa odlazak dosadašnjeg najboljeg strelca ekipe Pjerosa Sotirijua u Kopenhagen. Ipak, kiparski šampion je solidno zaradio (2.500.000 evra) pa je tako Sotiriju postao drugi najskuplje prodat igrač u istoriji kluba.

Elem, da je APOEL zanimljiva ekipa, jeste. Da li može nešto da uradi u ovoj grupi? Teško. Gotovo nemoguće. Svaki bod biće premija, o trećem mestu i plasmanu u Ligu Evrope da ne pričamo. Bolje da se fudbaleri kiparskog šampiona usmere na osvajanje šeste uzastopne titule u domaćem prvenstvu i nadaju da će ih sledeće sezone Fortuna bar malo pogledati.

DOŠLI: Roland Salai (Puškaš Akademija, 2.000.000), Andreas Makris (Volsol, 200.000), Mikael Pote (Adana, slobodan igrač), Hesus Rueda (Beitar Jerusalim, slobodan igrač), Hajas Zahid (Valerenga, slobodan igrač), Minas Antoniu (Aris Limasol, slobodan igrač), Praksitelis Vuros (Olimpijakos, slobodan igrač), Tomi Our (Brizbejn, slobodan igrač), Karlao (Torino, pozajmica), Lukas Souza (AEL Limasol, ?), Agustin Farijas (Palestino, ?), Raul Gudinjo (Porto, pozajmica);

OTIŠLI: Pjeros Sotiriju (Kopenhagen, 2.500.000), Injaki Astiz (Legija, slobodan igrač), Urko Pardo (Alki Oroklini, slobodan igrač), Kirjakos Aretas (Alki Oroklini, slobodan igrač), David Baral (Kadiz, slobodan igrač), Rafael Romo (KFCO Beršot, pozajmica), Kostakis Artimatas (AOK Kerkira, pozajmica), Kipros Hristoforu (Aris Limasol, pozajmica), Hristos Kalis (Alki Oroklini, ?), Jorgos Hristodolu (Pafos, pozajmica), Rafail Anastasiju (AEK Larnaka, ?), Mihalis Haralampus (Etnikos, pozajmica), Vasilios Papafotis (Doksa, pozajmica), Neofritos Mihail (Aris Limasol, pozajmica), Vander (slobodan igrač), Andreas Asiotis (slobodan igrač);

REZULTATI I PAROVI 1. KOLA LIGE ŠAMPIONA:

Grupa A

Mančester Junajted- Bazel 3:0 (1:0)

/Felaini 35, Lukaku 53, Rašford 84/

Benfika - CSKA 1:2 (0:0)

/Seferović 51 - Vitinjo 64pen, Žamaledinov 71/

Grupa B

Bajern - Anderleht 3:0 (1:0)

/Levandovski 12pen, Alkantara 65, Kimih 90/

Seltik - PSŽ 0:5 (0:3)

/Nejmar 20, Mbape 34, Kavani 40pen, Lustig 84ag, Kavani 85/

Grupa C

Roma - Atletiko Madrid 0:0

Čelsi - Karabag 6:0 (2:0)

/Pedro 5, Zapakosta 30, Aspilikueta 55, Bakajoko 71, Bačuaj 77, 82/

Grupa D

Olimpijakos - Sporting 2:3 (0:3)

/Pardo 90, 90+3 - Dumbija 2, Martins 13, Fernandes 43/

Barselona - Juventus 3:0 (1:0)

/Mesi 45, Rakitić 56, Mesi 69/

Grupa E:

20.45: (1,70) Liverpul (4,00) Sevilja (4,70)

20.45: (4,10) Maribor (3,40) Spartak Moskva (1,95)

Grupa F:

20.45: (8,00) Fajenord (5,30) Mančester Siti (1,35)

20.45: (3,60) Šahtjor (3,45) Napoli (2,05)

Grupa G:

20.45: (1,55) Porto (4,00) Bešiktaš (6,25)

20.45: (2,05) RB Lajpcig (3,50) Monako (3,60)

Grupa H:

20.45: (1,05) Real Madrid (14,0) APOEL (35,0)

20.45: (2,20) Totenhem (3,45) Borusija Dortmund (3,25)

NAPOMENA: Kvote su podložne promenama.