Gudurić ni reč o suđenju: ’Ajde bolje o košarci

“Ima još da se igra, čeka nas Barselona, pa Budućnost. Težak je raspored, tu smo da igramo. Nema predaje do kraja", istakao je košarkaš Zvezde posle poraza od Olimpijakosa

“Ne bih komentarisao sporne situacije, bolje da pričamo o košarci“, bilo je prvo što je Gudurić rekao novinarima posle utakmice u Areni.

Govoreći o utakmici, Zvezdin bek istakao je da je ekipa počela u grču, što je Olimpijakos umeo da iskoristi.

“Težak poraz, utakmica je bila prava takmičarska. Možda nismo najbolje otvorili, bili smo u nekom grču, malo pod pritiskom, ali smo kasnije uspeli da uspostavimo našu igru. Odbranu smo igrali korektno, u napadu smo pogodili neke šuteve, napravili seriju i poveli, ali nismo izdržali do kraja. Čestitam saigračima na borbi, stvarno smo dali sve od sebe, ali ovoga puta nije bio taj dan.“

Zvezda je pokazala da može da se nosi sa velikim ekipama kao što je Olimpijakos.

“Moramo, takva je sezona, takav je sistem. Idemo dalje, sutra već imamo trening, put. Spremićemo se što je bolje moguće za sledeću utakmicu.“

Upitan da prokomentariše koš za pobedu Jorgosa Printezisa, igrač Zvezde je rekao:

“Dobro, to je njegov šut. To on radi.“

Sledeći meč Zvezda igra u petak protiv Barselone, a Gudurić je upravo protiv Katalonaca u Beogradu pružio možda i najbolju partiju u ovoj sezoni.

“Nadam se da mogu to da ponovim i voleo bih da pobedimo.“

Crveno-bele u poslednja tri kola Evrolige očekuje velika borba za plasman u plej-of.

“Ima još da se igra, čeka nas Barselona, pa Budućnost. Težak je raspored, tu smo da igramo. Nema predaje do kraja."

